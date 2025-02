Dân ngân hàng và bí kíp 'phòng thủ' khi nhậu

Anh Luyện Ngọc Miền (33 tuổi, TP. Thanh Hóa) hôm nào chẳng may quá chén sáng đến cơ quan trong tình trạng lờ đờ, khát nước, nhức đầu kèm nóng gan… Mệt mỏi, không tập trung vào công việc, anh tìm mua nhiều sản phẩm giải rượu nhưng không hiệu quả.

Nỗi khổ của người uống rượu bia

Anh Miền là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Bắc Á tại thành phố Thanh Hóa. Do đặc thù công việc, thường xuyên phải tiếp khách nên tần suất sử dụng bia rượu của anh khá dày đặc. Trung bình một tuần anh có 2 – 3 buổi nhậu, thậm chí nhiều hôm phải uống tới 2 trận, “hết uống với khách hàng lại bạn bè, đồng nghiệp. Vào hè, tần suất đi nhậu càng nhiều vì nắng nóng, mọi người lại thích lai rai, uống bia cho mát”, anh Miền giải thích.

Với anh, “rượu bia là chất xúc tác gắn kết con người và có thêm nhiều mối quan hệ”. Thế nhưng, thời gian gần đây anh thấy tửu lượng của mình đi xuống, cơ thể dễ say. Anh Miền chia sẻ: “Trước đây tôi rất tự tin với tửu lượng của mình, có thể uống 200ml rượu không say, nhưng giờ chỉ được 100ml. Nếu vượt quá ngưỡng này là có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, thậm chí là có thể nôn”.

Anh Miền còn gặp phải tình trạng say nguội, theo như anh nói thì biểu hiện của nó còn mệt hơn cả say trên bàn nhậu. Nhớ lại những lần say nguội, anh nói: “Lúc uống thì rất tỉnh táo, không có vấn đề gì nhưng sáng mai thức dậy thì người lờ đờ, nôn nao, nhức đầu liên tục kèm nóng gan. Nhiều hôm phải cố dậy đi làm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cả ngày mệt mỏi”.

Để khắc phục các triệu chứng trên, anh Miền cố gắng uống nước mía, nước chanh… nhưng không ăn thua. Anh tìm hiểu trên mạng và mua nhiều sản phẩm giải rượu nhưng cũng không hiệu quả.

Cánh mày râu chia sẻ bí kíp trên bàn nhậu

Ám ảnh về tình trạng mệt mỏi, lờ đờ sau mỗi lần nhậu, anh Miền hạn chế tiệc tùng với bạn bè. Riêng với khách hàng là không thể từ chối. Tình cờ, trong một lần gặp gỡ anh em, thấy mọi người chia nhau gói nước uống. Hỏi ra thì biết là Kế sữa Đông trùng Tâm Bình, uống trước buổi nhậu 30 phút để bảo vệ gan, giảm say rượu, mệt mỏi.

Là người đã dùng nhiều sản phẩm giải rượu, anh cũng không tin tưởng về hiệu quả. Tuy nhiên, hôm đó được mời dùng thử nên anh đã trải nghiệm. Chính sự tình cờ này đã giúp anh tìm được bảo bối cho mình. “Anh em lâu ngày gặp nhau nên tối hôm đó tôi có uống hơi quá chén. Ấy thế mà chỉ hơi lâng lâng đầu một chút, không bị chóng mặt, buồn nôn như trước. Sau 2 giờ đồng hồ thì tôi cảm nhận mình tỉnh táo hẳn. Đặc biệt, tình trạng say nguội vào sáng mai gần như không có, cảm thấy người khỏe khoắn như tối qua chưa từng uống”, anh Miền nói.

Thấy sản phẩm quá hiệu quả, anh Miền đặt mua về dùng. Mỗi lần đi tiếp khách, thứ không thể thiếu trong cặp của anh chính là nước uống Kế sữa Đông trùng Tâm Bình. Không chỉ hỗ trợ giải rượu, giảm mệt mỏi, uể oải, anh Miền còn xem như loại nước uống thanh lọc cơ thể mỗi ngày. “Tôi hay uống rượu nên gan ít nhiều cũng tổn thương. Có Kế sữa Đông trùng Tâm Bình giải độc gan, bảo vệ gan tôi yên tâm hơn”, anh Miền chia sẻ.

Kế sữa Đông trùng Tâm Bình được đóng gói sang trọng, đẹp mắt nên anh Miền mua tặng đối tác. Chính món quà nhỏ từ tâm này đã giúp anh chinh phục được nhiều khách hàng khó tính.

