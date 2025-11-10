Dàn Hoa - Á hậu khoe sắc tại đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà

HHTO - Ngày 9/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổ chức đám cưới tại Hà Nội, đây là ngày cô mời bạn bè đồng nghiệp tới chung vui. Không ít Hoa - Á hậu đình đám của showbiz Việt đã tới dự: Hoa hậu Ngọc Hân, Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân... Á hậu Ngọc Thảo, Phương Anh, Hoàng Thùy...

Tối 9/11, tiệc mừng đám cưới Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Trước đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê nhà cô dâu, chú rể ở Thanh Hóa và Quảng Trị. Rất nhiều người đẹp trong làng Hoa - Á hậu Việt đã có mặt chung vui cùng vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo có dịp hội ngộ, chung khung hình.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh hiện cũng đã "yên bề gia thất" bên chồng doanh nhân.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng dù đã đăng quang được 5 năm.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Á hậu - Siêu mẫu Hoàng Thùy

Hoàng Tú Quỳnh và Nguyễn Hà My là hai người đẹp cùng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với Đỗ Thị Hà. Họ duy trì tình bạn đẹp, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của nhau.

Dàn người đẹp cùng chung công ty với Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước đây.

Không gian tiệc cưới trang trọng, lộng lẫy của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng Nguyễn Viết Vương với hàng ngàn bông hoa tươi gam màu trắng muốt.