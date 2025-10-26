Dàn 'Em xinh say hi' phản ứng thế nào trước sự 'chịu chơi' của Mỹ Mỹ khi trình diễn cực kỳ ấn tượng trên sân khấu?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

THUẬN TÙNG
SVO - Sau khi phát hành album 'Burning blue', ca sĩ Mỹ Mỹ tổ chức fan concert, sự kiện kết hợp giữa buổi hòa nhạc và buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Chương trình do Misthy dẫn dắt, Mỹ Mỹ cùng các khách mời đặc biệt như OSAD, Pay và Machiot xuất hiện tạo không khí thân mật, gần gũi giữa nghệ sĩ với người hâm mộ.

41c5a40d-45eb-4df2-85a4-1cf53f537dce.jpg

Mỹ Mỹ thể hiện ca khúc Giản hạ thủy cùng Pay, cũng là đồng tác giả của ca khúc. Nữ ca sĩ cảm ơn Pay vì đã nhìn thấy, trân trọng mọi khía cạnh của con người cô và đưa những điều đó vào bài hát. Sau đó, cô cùng OSAD trình diễn ca khúc Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới.

c962dc7c-4f03-49b1-b5b8-2809a4723231.jpg

Sân khấu với hiệu ứng ánh sáng, khói, bong bóng xà phòng tạo khoảnh khắc lung linh đầy cảm xúc cho ca khúc buồn. Ngay sau đó, ca khúc Stay here kết hợp với producer Machiot vang lên. Mỹ Mỹ tiết lộ, ca khúc này được cô gửi cho Machiot từ 2 năm trước và cũng chính là ca khúc đầu tiên trong album được sản xuất.

89172895-617f-4869-841f-eb00af9a8ddc.jpg

Sự kết hợp giữa vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát ổn định, kiểm soát sân khấu là điểm giúp Mỹ Mỹ tạo dấu ấn trong đêm diễn. Mỹ Mỹ cũng thể hiện sự tự tin, khả năng làm chủ bầu không khí và giao tiếp khán giả tự nhiên. Cô nhiều lần dừng lại để trò chuyện, chia sẻ câu chuyện phía sau sản phẩm âm nhạc.

f79f7200-0f66-4a37-98a4-1c0725f67320.jpg

Dàn Em xinh say hi như Quỳnh Anh Shyn, Orange, Liu Grace, Saabirose cũng đến chúc mừng và lên sân khấu giao lưu. Các nghệ sĩ dành nhiều "lời có cánh" cho Mỹ Mỹ, chia sẻ những câu chuyện thú vị về cô, khiến fan thích thú. Người hâm mộ của Mỹ Mỹ cũng cho thấy độ “chịu chơi” khi nhiệt tình hưởng ứng minigame hoá trang Halloween, phần thể hiện tài năng vũ đạo.

87085d33-bb0d-4ca5-8039-d5984ef5de2d.jpg

Đáp lại tình cảm của các fan, Mỹ Mỹ cho biết: "Rất nhiều bạn cũng nói Mỹ Mỹ truyền động lực cho các bạn về cách kiên trì theo đuổi đam mê. Và các bạn cũng chính là động lực của Mỹ Mỹ. Đó cũng là lý do có buổi fan concert hôm nay. Mong rằng, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành và truyền động lực cho nhau".

7597243e-40b4-41c7-9666-2602ac5140b1.jpg

Cuối cùng, "bản hit" Không ai khác ngoài em vang lên với sự “bùng nổ” của khán phòng. Khán giả hát, nhảy theo Mỹ Mỹ tạo nên tiết mục kết màn mỹ mãn cho fan concert đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

bb2aa419-e55b-42db-852c-02b519019bd7.jpg

Từ khởi điểm là một vũ công, Mỹ Mỹ không ngừng hoàn thiện bản thân để mang đến các phần trình diễn ấn tượng, chân thật nhất cho khán giả. Nói về album Burning blue, Mỹ Mỹ chia sẻ: "Album này tôi thực hiện với những người bạn thân thiết. Đó là những gì gần gũi và chân thật nhất với con người mình. Mong rằng, khán giả sẽ yêu thích và đón nhận nó".

THUẬN TÙNG
#Em xinh say hi #Quỳnh Anh Shyn #Orange #Liu Grace #Saabirose #ca sĩ Mỹ Mỹ #Em xinh say hi Mỹ Mỹ #Mỹ Mỹ

