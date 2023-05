Dàn diễn viên gốc Việt tạo sóng tại Mỹ

TPO - Dàn diễn viên gốc Việt tạo “sóng” tại thị trường Hollywood trong những năm gần đây với nhiều dòng phim từ hoạt hình, hài kịch tới hành động. Danh sách được trang phê bình Rotten Tomatoes thống kê.

Hồng Châu

Đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2023 có mặt Hồng Châu, nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt. Cô sinh năm 1979 ở New Orleans (Mỹ), bắt đầu diễn xuất năm 2008 trong sê-ri The Sarah Silverman Program. Vai diễn nhà hoạt động chính trị bị mất một chân trong Downsizing (2017) giúp cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Sau thành công của The Whale, Hồng Châu được mời tham gia nhiều dự án lớn như American Woman, Driveways, Showing Up, The Night Agent… Nữ diễn viên được mời kết nạp vào Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ từ năm 2018.

Lana Condor

Ngôi sao gen Z Lana Condor (SN 1997, tên khai sinh là Trần Đồng Lan), sinh ra tại Cần Thơ, sau đó được một gia đình nhập cư ở Mỹ nhận nuôi. Cô được đánh giá là một trong những diễn viên gốc Việt thành công nhất Hollywood hiện nay.

Cô gây tiếng vang khi tham gia nhiều tác phẩm đình đám như To All The Boys I’ve Loved Before, X-Men: Apocalypse (thủ vai siêu anh hùng Jubilee), Summer Night, Deadly Class, Boo, B ** ch... Lần gần đây nhất Lana về Việt Nam hồi tháng 11/2022.

Kelly Marie Trần

Minh tinh người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Tran, tên tiếng Việt là Trần Loan, có cha mẹ là người Việt Nam, sinh tại San Diego, Mỹ. Nữ diễn viên sinh năm 1989 chia sẻ cô đau lòng khi mất tên khai sinh tiếng Việt vì sự kỳ thị, tẩy chay người da màu.

Cô nổi tiếng từ sau vai Rose Tico trong bom tấn Star Wars: The last Jedi (2017), là người gốc Đông Nam Á đầu tiên lồng tiếng cho công chúa Raya của Disney trong Raya và rồng thần cuối cùng và vinh dự trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí điện ảnh The Hollywood Reporter.

Ian Alexander

Nam diễn viên sinh năm 2001 có mẹ là người gốc Việt, bố là người Mỹ. Ian Alexander tạo ấn tượng với vai diễn trong sê-ri Netflix The OA năm 2016 và tiếp tục chinh phục khán giả nhờ vai Gray trong Star Trek: Discovery. Đầu năm 2023, Ian Alexander tham gia Daughter (tạm dịch: Con Gái) nhận nhiều phản ứng tích cực. Bộ phim có 80% dàn diễn viên là người gốc Việt, kinh phí thấp nhưng nhận được đánh giá khả quan trên Rotten Tomatoes.

Thuộc cộng đồng LGBTQ+, Ian Alexander công khai là người toàn tính – Pansexual – chỉ sự hấp dẫn bởi cái đẹp, tình yêu, ham muốn đối với một người mà không cần biết giới tính của họ.

Kiều Chinh

Với 60 năm kinh nghiệm và vô số giải thưởng, Rotten Tomatoes gọi Kiều Chinh là “huyền thoại màn bạc” để mô tả đúng về nữ diễn viên, nhà sản xuất và nhà hoạt động nhân đạo đến từ Los Angeles.

Kiều Chinh sinh năm 1937 tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954, tham gia hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và sau đó trở thành ngôi sao hàng đầu của điện ảnh miền Nam trước năm 1975. Bà đóng phim tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood như The Children of An Lac (1980), The Letter (1982), The Girl Who Spelled Freedom (1986), Face (2002), Returning Lyly (2002)... Năm 2021, nữ diễn viên điện ảnh vinh dự được nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời do BTC Liên hoan phim Thế giới châu Á (AWFF) trao tặng.

Hồng Đào

Hồng Đào được biết đến là một trong những nghệ sĩ thuộc “thế hệ vàng” của TPHCM thập niên 1990. Khi định cư ở Mỹ từ năm 1994, cô được yêu thích với nhiều tác phẩm hài ăn khách trên sân khấu hải ngoại cùng với chồng cũ Quang Minh. Tại Việt Nam, nghệ sĩ đóng nhiều dự án như Phượng khấu, Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm.

Gần đây, vai diễn khách mời sê-ri Beef (tựa Việt: Bất hòa) của Hồng Đào gây sốt. Cô xuất hiện trong tập 8, đóng vai Hanh Trinh Lau, mẹ của Amy (Ali Woong đóng).

Patti Harrison

Patti Harrison gây chú ý khi là diễn viên chuyển giới, gốc Việt đầu tiên lồng tiếng cho phim hoạt hình của Disney Raya và rồng thần cuối cùng. Diễn viên có mẹ là người Việt Nam và cha là người Mỹ. Bên cạnh đó, cô xuất hiện trong một số bộ phim như sê-ri hài Shrill, A Simple Favor bên hai minh tinh Anna Kendrick và Blake Lively.

Cung Lê

Cung Lê sinh năm 1972, trở thành võ sĩ chuyên nghiệp trên đất Mỹ. Anh nhận nhiều giải thưởng võ thuật, ba lần đoạt chức vô địch thế giới, được mệnh danh “cơn ác mộng châu Á”. Bên cạnh sự nghiệp võ thuật, Cung Lê còn là ngôi sao màn bạc Hollywood với nhiều vai diễn lớn, nhỏ khác nhau như phim Fighting, Pandorum, hợp tác với siêu sao võ thuật Chân Tử Đan phim Bodyguards and Assassins - Thập Nguyệt Vi Thành.

Dustin Nguyễn

Trước khi về Việt Nam đóng phim, Dustin Nguyễn đã có sự nghiệp ổn định ở Hollywood. Diễn viên Việt kiều sinh năm 1962 từng gây chú ý với vai cảnh sát Harry Truman trong 21 Jump Street - series có Johnny Depp đóng chính.

Ở thị trường Việt Nam, nam diễn viên gây tiếng vang khi đóng Dòng máu anh hùng, Để Mai tính, Cánh đồng bất tận... Thành công với nghiệp diễn, Dustin Nguyễn chuyển sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Anh giữ vai trò diễn viên và đạo diễn sê-ri phim Warrior của kênh HBO

Johnny Trí Nguyễn

Johnny Trí Nguyễn vốn không xa lạ với người yêu điện ảnh. Diễn viên người Mỹ gốc Việt sinh năm 1974 ở Bình Dương và theo bố mẹ sang Mỹ sinh sống từ nhỏ. Anh được biết đến với vai trò người đóng thế hay vai phụ trong các phim hành động ở Hollywood, phải kể đến We Were Soldiers, Spider-Man (đóng thế cho Green Goblin), Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero of the Federation, Spider-Man 2...

Dòng máu anh hùng năm 2007 do anh trai Charlie Nguyễn đạo diễn giúp Johnny Trí Nguyễn được khán giả Việt yêu thích nhờ gương mặt đậm chất điện ảnh và các pha hành động mãn nhãn. Nam diễn viên tham gia nhiều tác phẩm ăn khách khác tại thị trường Việt như Hồn Trương Ba, da hàng thịt (2006), Nụ hôn thần Chết (2008), Bẫy rồng (2009), Tèo Em (2013)…

Hiện nay, diễn viên theo đuổi cuộc sống tự do, phóng khoáng, chăm lo cho tâm huyết của mình là võ đường rộng 1.800 m2. Anh và bạn gái diễn viên Nhung Kate đồng hành cùng nhau từ đời sống đến công việc nhưng chưa tính đến chuyện kết hôn và sinh con.

Katy Uyên

Là nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt hiếm hoi thành công tại thị trường điện ảnh trong nước khi quay trở về quê hương, Katy Uyên tham gia nhiều bộ phim như Chuyện tình xa xứ, Để Mai tính, Âm mưu giày gót nhọn, Em chưa 18, Chị chị em em… Cô hai lần đoạt giải Cánh diều vàng với hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc (năm 2008) và Nữ diễn viên chính xuất sắc (2013)… Năm 2022, diễn viên gây chú ý khi làm mẹ ở tuổi 41, chồng cô là doanh nhân Vũ Ly Việt.