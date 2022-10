Dẫn đầu xu thế chuyển đổi, HDBank là ngân hàng đầu tiên sử dụng Swift Go

HDBank là ngân hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ Swift Go tại thị trường Việt Nam, khẳng định một bước tiến quan trọng của HDBank trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Swift Go là dịch vụ mới của Swift (Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu). Swift Go cho phép các tổ chức tài chính cung cấp trải nghiệm thanh toán cho các giao dịch giá trị thấp (dưới 10.000USD) do các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và cá nhân gửi tiền cho gia đình ở nước ngoài.

Với Swift Go, nhờ việc áp dụng tiêu chuẩn dịch vụ thanh toán chặt chẽ giữa các ngân hàng tham gia dịch vụ, khách hàng biết trước được thời gian xử lý, phí phải trả, giá trị nhận được và tỷ giá chuyển đổi của giao dịch, đảm bảo người nhận nhận đủ giá trị khoản thanh toán, đơn giản hóa lựa chọn, tăng tốc độ xử lý một giao dịch trong vòng 4 giờ.

Việc HDBank triển khai thành công dịch vụ Swift Go đã đáp ứng tốt nhu cầu chuyển tiền thanh toán giá trị thấp của các ngân hàng trên toàn cầu trong thời gian vừa qua. Sự kiện này cho thấy HDBank nói riêng và các ngân hàng Việt Nam nói chung đang đầu tư mạnh mẽ hạ tầng công nghệ để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng ở trong và ngoài nước. Thị trường giao thương quy mô toàn cầu của doanh nghiệp Việt vì thế cũng sẽ thu nhiều lợi ích hơn.

Trước đó, tháng 08/2022, tại Hội nghị Swift Community Update VietNam do Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Swift tổ chức tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), HDBank là một trong 4 Ngân hàng sử dụng Swift Go tại Việt Nam (Vietcombank, Citibank, JP Morgan Chase và HDBank) đã tham dự và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn khi triển khai sử dụng dịch vụ này.

Bên cạnh triển khai dịch vụ Swift Go, HDBank cũng đã phát triển thêm nhiều dịch vụ liên quan xuất nhập khẩu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng như eLC, e TT- những dịch vụ trực tuyến mà khách hàng không cần đến ngân hàng nhưng vẫn có thể trải nghiệm dịch vụ.

Là ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam và tiên phong trong kỷ nguyên số hóa, HDBank luôn đổi mới và luôn có các sản phẩm mới tiện ích phù hợp với xu hướng của thị trường. Trong đó, dịch vụ Swift Go là một minh chứng của việc đa dạng hóa thêm sản phẩm dịch vụ cho HDBank nhằm hướng đến vị thế dẫn đầu dịch vụ thanh toán về phân khúc bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như cá nhân.