Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King - ông hoàng' khỏi tên phim đang gây tranh cãi

Theo giải thích của ê- kíp làm phim, trong poster mới hình ảnh đã được thay đổi với nhân vật Đàm Vĩnh Hưng được đặt ở trung tâm của bức hình, như đang bừng sáng giữa hào quang rực rỡ của ánh đèn sân khấu và của hàng trăm nghìn khán giả.

Nhìn vào poster người xem có thể cảm nhận được không khí của sân khấu ca nhạc, dường như có thể nghe được tiếng reo hò của khán giả.

Hình ảnh khiến mọi người cảm nhận và nhìn thấy được quyết tâm vươn lên, lột tả được tinh thần không bao giờ chùn bước tiến về phía trước để chạm vào giấc mơ – chạm vào hào quang rực rỡ của nhân vật Đàm Vĩnh Hưng.

Đây cũng chính là thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả thông qua hành trình từ “Zero đến Hero” của một thanh niên cắt tóc vô danh vươn lên trở thành ngôi sao giải trí với vị trí như hiện nay của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Bên cạnh việc thay đổi poster và tên phim, trước làn sóng dư luận cho rằng bản thân “tự xưng” danh hiệu “ông hoàng nhạc Việt”, Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định: “Tôi chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng ông hoàng nhạc Việt hay vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì Hưng trân trọng và biết ơn. Khi bắt tay vào thực hiện dự án, nhà sản xuất cũng độc lập thu thập nhiều chất liệu về tôi, kể cả những góc khuất, tranh cãi (scandal) dựa trên truyền thông để xây dựng kịch bản. Và danh xưng ông hoàng nhạc Việt với tiếng Anh của dự án họ dùng là “The King” có lẽ cũng là một trong những tranh cãi mà họ sẽ kể trong phim”.

Song song đó, Mr. Đàm cũng đính chính thêm về hiểu lầm của chiếc ghế ngồi tại khu vực chụp ảnh của buổi họp báo bị cho là “ngai vàng”.

“Nó không phải là ngai vàng dành cho vua chúa, mọi người để ý kỹ sẽ thấy đó là chiếc ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy hơn, nhắc nhớ rằng Hưng bắt đầu mưu sinh với công việc gì và dù có thành công, Hưng cũng không bao giờ quên đi quá khứ” - anh nói.

Sau khi họp báo công bố dự án phim điện ảnh của mình Hào quang rực rỡ - The King", Đàm Vĩnh Hưng và ê- kíp làm phim đã bị nhiều ý kiến lên án bởi tên tiếng Anh "The King". Nhiều ý kiến đã cho rằng Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một ca sĩ nổi tiếng bằng nhiều chiêu trò ngoài nghệ thuật nên gắn 2 chữ "The King" (ông hoàng) thực sự không xứng đáng.