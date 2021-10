Đàm phán ì ạch, Hollywood sắp xảy ra vụ đình công lớn nhất lịch sử

Hôm 13/10, Matthew Loeb – Chủ tịch Liên minh quốc tế và Nhân viên sân khấu (IATSE) thông báo, 60.000 nhân viên truyền hình và các đoàn làm phim sẽ đồng loạt đình công nếu họ không thể ký hợp đồng lao động mới với các hãng phim lớn tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood. Thời gian đình công diễn ra vào thứ Hai tuần sau (18/10).

“Tốc độ thương lượng hiện tại không cho thấy được sự cấp bách của tình hình. Nếu không có ngày kết thúc, chúng tôi không ngại tiếp tục thương lượng mãi mãi. Các thành viên trong liên minh chúng tôi xứng đáng được giải quyết các nhu cầu cơ bản của họ ngay lập tức”, ông Loeb tuyên bố.

60.000 nhân viên ở Hollywood sắp đình công vì không đạt được thoả thuận về chế độ làm việc mới.

Theo CNBC, IATSE đã đàm phán với các nhà sản xuất ở Hollywood trong nhiều tháng qua. Họ yêu cầu sắp xếp giờ làm việc hợp lý hơn, điều kiện nơi làm việc an toàn hơn và cải thiện mức lương cũng như các chế độ khác. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo công đoàn ngày càng thất vọng vì cuộc đàm phán không có tiến triển.

Trước thực trạng đàm phán không hiệu quả, các thành viên của IATSE đã bỏ phiếu thông qua một cuộc đình công nếu không đạt được thoả thuận với Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình (AMPTP) – tổ chức đại diện cho các công ty sản xuất phim và truyền hình hàng đầu ngành công nghiệp giải trí Mỹ. IATSE cho biết, 90% thành viên đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó hơn 98% ủng hộ cuộc đình công.

Đáp lại thông báo của IATSE, Jarryd Gonzales, phát ngôn viên của AMPTP cho biết: “Còn 5 ngày nữa (tính từ 13/10) để đạt được thoả thuận và các hãng phim sẽ tiếp tục thương lượng một cách thiện chí nhằm nỗ lực đạt được sự đồng thuận cho một hợp đồng mới giúp ngành tiếp tục hoạt động”.

Được biết, IATSE đại diện cho rất nhiều nhân viên trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình ở Hollywood, từ thợ máy studio đến nhân viên trang điểm và trang phục… Tổ chức này thay mặt cho 150.000 nhân viên truyền hình và đoàn phim ở Mỹ và Canada. Khoảng 60.000 trong số đó chưa hài lòng về chế độ làm việc hiện tại.

Hợp đồng của những nhân viên này với AMPTP có hiệu lực vào năm 2018, kết thúc vào ngày 31/7 và được gia hạn đến ngày 10/9 vừa qua. IATSE đang thúc đẩy một thoả thuận mới kéo dài 3 năm, kỳ vọng sẽ cung cấp cho nhân viên hậu trường mức lương cao hơn, chế độ phụ cấp, chăm sóc sức khoẻ, lương hưu và được hưởng các khoản hoa hồng lớn hơn từ các sản phẩm phát trực tuyến.

IATSE muốn các nhà sản xuất ở Hollywood dành đãi ngộ tốt hơn cho nhân viên.

Cuộc đình công trên toàn ngành sẽ khiến ngưng trệ sản xuất ở Hollywood, giáng một đòn lớn vào một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất của Nam California.

Các chương trình truyền hình lớn như “Jimmy Kimmel Live!” của ABC sẽ ngừng phát sóng ngay lập tức. Những dự án phim sẽ bị trì hoãn, thậm chí phải huỷ bỏ kế hoạch phát hành tập mới. Việc ngưng trệ sản xuất phim dự kiến gây tốn kém cực kỳ lớn đối với các nhà sản xuất. Chỉ cần ngừng sản xuất một thời gian ngắn cũng đủ khiến quá trình sản xuất trở nên hỗn loạn vì các diễn viên hạng A thường làm việc trong thời gian cụ thể do lịch trình dày đặc, phải phân bổ thời gian cho các dự án khác.

Các chương trình trò chuyện đêm khuya trên NBC và CBS như "The Tonight Show With Jimmy Fallon", "Late Night With Seth Meyers", "The Late Show With Stephen Colbert" và "The Late Late Show With James Corden" sẽ không bị ảnh hưởng vì họ chủ yếu là nhân viên của một công đoàn khác, Tổ chức Anh em Công nhân Điện Quốc tế (IBEW).

Helen Rella, luật sư làm việc tại công ty Wilk Auslander ở New York (Mỹ), nhận định: “Đây là một tình huống chưa từng có vì họ đều là những công nhân có tay nghề cao”.

Tú Oanh