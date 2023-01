Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết

Ngày 23/01/2023 (mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão), Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT).

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT của Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn trong dịp Tết Nguyên đán 2023, lãnh đạo Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT nêu rõ: Đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điện của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2023 trên phạm vi toàn quốc và Kế hoạch của Cục CSGT về cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023. Bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia chốt theo phương án về bố trí lực lượng, phương tiện phân luồng, hướng dẫn giao thông trong các ngày cao điểm, ngày Lễ, Tết, các sự kiện. Chủ động nắm tình hình TTATGT, điều hành hướng dẫn giao thông, phân luồng tại các khu vực trạm thu phí trên tuyến. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT trên tuyến với tinh thần, trách nhiệm cao nhất… Qua đó, tình hình TTATGT trên tuyến ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng CSGT nói chung, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ nói riêng đã đạt được trong công tác đảm bảo TTATGT thời gian qua. Đồng thời đề nghị, lãnh đạo Cục CSGT, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch công tác của Bộ Công an và Cục CSGT để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cho nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn, vui Xuân, đón Tết.

Nhân dịp năm mới 2023, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSGT nói chung, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 nói riêng cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội.

*Tiếp đó, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã đến kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Tổ tuần tra, kiểm soát tại chốt Cao Bồ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định và chốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, TTATGT trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

