Đắk Nông: Thêm cánh đồng ‘khát nước’ bên công trình chống hạn hàng trăm tỉ

Ngày 4/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Nông nghiệp)- chủ đầu tư và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- đơn vị thẩm định dự án Nâng cấp các công trình thủy phòng chống hạn trên địa bàn phải khắc phục ngay những bất cập gây nên tình trạng thiếu nước tại cánh đồng lúa ở Buôn Choah, huyện Krông Nô.

Khu vực này là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm lớn nhất tỉnh Đắk Nông với diện tích trên 700 héc-ta. Từ nhiều năm nay, người dân xã Buôn Choah vẫn canh tác hai vụ lúa và không có tình trạng thiếu nước trầm trọng tới mức phải đầu tư máy bơm hút nước, cho tới khi xuất hiện dự án chống hạn trăm tỉ.

Hiện có hơn 135 héc-ta lúa bị thiếu nước trầm trọng

Công trình chống hạn trên được triển khai trong giai đoạn 2016-2020, sau đó được gia hạn đến cuối tháng 5/2021, với tổng mức đầu tư 198,5 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách trung ương.

Theo thiết kế, dự án sẽ thiết lập các trạm bơm bơm hút nước từ sông Krông Nô xả vào hệ thống kênh dẫn đến cánh đồng. Tuy nhiên, dự án bị người dân phản ánh vì bộc lộ nhiều bất cập.

Người dân phải dùng bơm hut nước tưới lúa

“Họ thiết kế kiểu gì mà đoạn mương dài hơn 2 cây số ở vùng hạ du lại cao hơn thượng nguồn nên nước không chảy xuống dưới. Tôi phải dùng máy bơm hút nước tưới cây- đây là lần đầu tiên chúng tôi làm việc này. Khi họ làm, chúng tôi đã ý kiến nhưng bị phớt lờ”, anh Ngô Văn Sỹ (thôn Ninh Giang, xã Buôn Choah) nói.

Được biết, tình trạng thiếu nước xảy ra từ đầu vụ gieo sạ. Do không có nước, người dân xuống giống chậm hơn nửa tháng so với kế hoạch. Hiện tại, cây lúa đang vào thời kỳ trổ đòng nhưng thiếu nước khiến nhiều người lo lắng.

Theo số liệu của UBND xã Buôn Choah, hiện có hơn 135 hec-ta lúa bị thiếu nước trầm trọng. Người dân khắc phục bằng cách đầu tư máy bơm để cứu cây. UBND xã đã nhiều lần báo cáo kiến nghị của dân về các bất cập tại dự án chống hạn nhưng đến giờ vẫn chưa khắc phục xong.

Người dân nhiều lần kiến nghị bất cập của dự án

Đại diện chủ đầu tư dự án cho rằng, hệ thống kênh dẫn nước tuân thủ theo hồ sơ thiết kế; không có tình trạng cao trình tại vị trí cuối kênh cao hơn đầu kênh.

Ban nông nghiệp lý giải một trong các nguyên nhân gây thiếu nước tại cánh đồng Buôn Choah là do nhu cầu sử dụng nước của cây lúa cao hơn so với cây hoa màu khác; và diện tích lúa cần tưới tăng hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, một vị lãnh đạo UBND xã Buôn Choah cho biết, diện tích cây lúa tăng lên không đáng kể so với mọi năm và việc cây lúa cần nước hơn so với các cây trồng khác là không có cơ sở.

Không chỉ bị phản ứng tại dự án chống hạn này, Ban nông nghiệp còn “sa lầy” ở công trình thủy lợi suối Đá tại xã nghèo nhất tỉnh Đắk Nông, được đầu tư 90 tỉ đồng nhưng bộc lộ nhiều bất cập, nhất là hệ thống kênh dẫn nước nằm sâu dưới lòng đất. Cả hai dự án trên đều do Cty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt (TP Đà Nẵng) tư vấn, thiết kế.