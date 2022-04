Đắk Nông: Lên phương án bán đấu giá chợ bỏ hoang nhiều năm

Ngày 17/4, nguồn tin từ UBND huyện Tuy Đức cho biết, huyện đang lên kế hoạch để bán đấu giá chợ nông sản huyện này tại xã Đắk Búk So nhằm tránh lãng phí và tăng nguồn thu cho địa phương.

“UBND tỉnh Đắk Nông giao cho UBND huyện Tuy Đức chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá kĩ lại việc bán đấu giá chợ, có phù hợp không. Đáng ra, cuộc họp lấy ý kiến diễn ra từ tuần trước, song do 2 sở này bận nên đã lùi thời gian làm việc”, một cán bộ UBND huyện Tuy Đức thông tin.

Chợ nông sản huyện Tuy Đức bỏ hoang gây lãng phí tiền đầu tư công

Vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ký văn bản gửi Sở Tài chính và UBND huyện Tuy Đức rà soát lại đề xuất chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc chợ nông sản huyện Tuy Đức.

Theo đó, chợ nông sản huyện Tuy Đức gần chợ Đắk Búk So (chợ mới xây dựng theo hình thức xã hội hóa) đã không hoạt động từ nhiều năm qua; các tiểu thương đã chuyển đến buôn bán ở chợ mới.

UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng, nếu bán chợ nông sản huyện Tuy Đức vào mục đích đất chợ sẽ không có tính khả thi. Vì vậy, việc rà soát lại lần này nhằm có phương án khả thi cho việc bán đấu giá tài sản công.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chợ Đắk Búk So (cũ) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1999, theo Chương trình 135 của Chính phủ hỗ trợ dân các xã biên giới. Khi đi vào sử dụng, chợ đã thu hút gần 200 tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán. Nhiều hộ nghèo đến từ các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Hà Tĩnh… đã nhờ chợ cũ mà đổi đời. Sau đó, chính quyền có chủ trương phá chợ này để xây dựng trạm y tế.

Để đảm bảo nơi kinh doanh mới cho bà con, năm 2010, chợ nông sản huyện Tuy Đức được khởi công xây dựng tại thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chợ hoàn thành (năm 2014), phải đóng cửa và bỏ hoang do các tiểu thương không đồng ý vào đây kinh doanh.

Chợ nông sản huyện Tuy Đức được xây dựng với quy mô 2 tầng, diện tích rộng khoảng 2.000m2. Tiểu thương ở xã Đắk Búk So cho biết, do chợ xây dựng xa khu dân cư, không thuận lợi nên rất vắng khách. Vì vậy, tiểu thương không mặn mà khi dọn vào đây buôn bán, mà tràn ra lòng, lề đường kinh doanh, họp chợ. Theo chính quyền địa phương, việc làm này vừa gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị của địa phương.

Sau đó, UBND huyện Tuy Đức đồng ý chủ trương để tư nhân xây dựng chợ mới tại xã Đắk Búk So (Chợ Đắk Búk So) tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, có thiết kế khang trang, hiện đại, nằm ở vị trí trung tâm xã với 350 ki-ốt.

Thế nhưng, các tiểu thương cũng không mặn mà với chợ này, do tiền thuê mặt bằng quá cao so với thu nhập hàng tháng của họ.