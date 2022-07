Đắk Nông chuyển công an vụ mua sắm 4 gói thầu sinh phẩm Việt Á

TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện nhiều thiếu sót trong quá trình thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn nên chuyển cơ quan điều tra.

Ngày 9/7, theo nguồn tin của Tiền Phong, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển vụ việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông mua sắm 4 gói thầu sinh phẩm xét nghiệm của Cty cổ phần Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á) cho Công an tỉnh Đắk Nông xem xét, xác minh, xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ, năm 2020-2021, CDC Đắk Nông mua sắm 22 gói thầu hóa chất, sinh phẩm. Trong đó, có 4 gói thầu của Cty Việt Á. Trong 4 gói thầu này có 3 gói được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; còn lại do Sở Y tế phê duyệt.

Tổng 4 gói thầu có số lượng 1.502 test với giá trị hơn 743 triệu đồng, hiện đã thực hiện thanh toán hơn 672 triệu đồng, còn hơn 70 triệu đồng chưa thanh toán.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục mua sắm 4 gói thầu hóa chất, sinh phẩm được xác định đã có một số khuyết điểm, hạn chế.

Cụ thể, ở gói thầu số 1, số 2 và 3 đều chưa thực hiện công khai kết quả chỉ định thầu. Riêng gói thầu số 2 còn có việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước thời điểm ký biên bản thương thảo hợp đồng, trước thời điểm có kết quả thẩm định của Tổ thẩm định.

Tại gói thầu số 3 là Mua môi trường vận chuyển mẫu virus SARS-CoV-2 đợt 3 năm 2021 với giá 90,240 triệu đồng cũng có khuyết điểm tương tự là chưa thực hiện công khai kết quả chỉ định thầu.

Ngoài ra, gói thầu số 3 còn thực hiện chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, thẩm định hồ sơ yêu cầu cho Cty TNHH Tư vấn đấu thầu Cửu Long Đắk Nông; Công ty TNHH Kiến Trúc Xanh Đức An thì chưa có kinh nghiệm tư vấn, thẩm định trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa là hóa chất, sinh phẩm.

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu có tên Mua môi trường vận chuyển mẫu virus SARS-CoV-2 nhưng hàng hóa lại là sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 thì không phù hợp với tên gói thầu.

Khi xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu CDC Đắk Nông căn cứ vào 1 tài liệu (Văn bản số 5288 ngày 2/7/2021) của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu và khả năng cung ứng, giá bán do đơn vị cung ứng công bố. CDC Đắk Nông đã trình thẩm định ngày 25/7/2021. Sau đó, Sở Y tế thẩm định ngày 2/8. UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 10/8/2021.

Khi thực hiện thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng ngày 16/9/2021, Cty Việt Á đã cung cấp 3 bản báo giá của 3 đơn vị: Cty Việt Á (không ghi ngày tháng), Cty Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế (ghi ngày 22/7/2021); Cty TNHH Khoa học An Việt (ghi ngày 22/7/2021).

Đối với việc này, CDC giải trình, các bản báo giá do Cty Việt Á cung cấp sau ngày đơn vị xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Kế hoạch số 111 ngày 19/7/2021) trình Sở Y tế thẩm định. Do đó, đơn vị chỉ lưu trữ hồ sơ, không sử dụng để so sánh xây dựng giá kế hoạch.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông không có điều kiện để xác minh, làm rõ quan hệ giữa Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á với 2 đơn vị cùng cung cấp báo giá.

Nhưng theo thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về kết luận thanh tra ở tỉnh thành khác thì Cty Việt Á và 2 cty báo giá trên có mối quan hệ với nhau. Cty TNHH Khoa học An Việt là công ty con của Cty cổ Việt Á.

Từ kết quả thanh tra trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông.

Trước đó (tháng 12/2021) Thanh tra tỉnh Đắk Nông tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ năm 2020- 2021.