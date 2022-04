Đắk Lắk 'trải thảm đỏ', xem nhà đầu tư là công dân của tỉnh

TPO - Với việc Việt Nam hội nhập sâu rộng với thương mại quốc tế, các tiêu chuẩn về lao động (LĐ) quốc tế đã và đang được chuẩn hoá, đặc biệt về an toàn, vệ sinh lao động, hướng tới người LĐ có môi trường làm việc an toàn. Thông tin được đưa ra tại Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2022, do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 28/4.