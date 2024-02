Đại tướng Lương Cường và Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp sức người trẻ Thủ đô tòng quân giữ nước

TPO - Sáng nay (26/2), hàng nghìn thanh niên thuộc 30 quận, huyện, thị xã ở Thủ đô Hà Nội đã lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tới động viên các tân binh của huyện Ba Vì.

Năm 2024, Thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng 200 công dân so với 2023); 794 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó huyện Ba Vì thực hiện tuyển chọn hơn 240 tân binh cho các đơn vị Quân đội và Công an.

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2024 được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tập trung vào chất lượng chính trị và sức khỏe. Cụ thể là ưu tiên tuyển thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và chú trọng phát triển đảng viên trước khi nhập ngũ; ưu tiên gọi công dân có sức khỏe loại 1, loại 2.

Quán triệt chủ trương trên, năm nay, toàn Thành phố có trên 25% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng; 75% tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2. Tất cả các địa phương đều tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú có nguyện vọng vào Đảng, trong đó có 52 người được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ.