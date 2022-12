Đại tá Đinh Văn Nơi nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

TPO - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng vừa trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ninh nỗ lực đạt được năm 2022, hoàn thành 100% chỉ tiêu của Bộ Công an giao, trong đó nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân chung cả nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp công tác Công an.

Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình từ xa, từ cơ sở để thực hiện có hiệu quả chủ trương an dân; tích cực thực hiện đề án về số hóa, cải cách hành chính, dịch vụ công. Phải chăm lo vấn đề an ninh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản, gắn với công tác nắm tình hình và đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; chủ động phát hiện, tham mưu, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Trước mắt tập trung bảo vệ tốt an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại hội nghị, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng mong muốn lực lượng Công an Quảng Ninh tiếp tục phát huy trí tuệ, truyền thống đoàn kết khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trước mắt để nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và nhân dân tin tưởng giao phó, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích đạt được, nhân dịp này, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân của lực lượng Công an tỉnh đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.