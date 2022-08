Đại lộ Võ Nguyên Giáp: “toạ độ vàng” đón đầu tiềm năng BĐS Phan Thiết

Với vai trò là trục chính kết nối sân bay Phan Thiết cùng nhiều danh thắng nổi tiếng, đại lộ Võ Nguyên Giáp được xem là trục phát triển mới của TP Phan Thiết về đô thị, du lịch, thương mại - dịch vụ, và tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản.

Trục phát triển mới của TP Phan Thiết

Đại lộ Võ Nguyên Giáp còn gọi là đường 706B là tuyến đường ven biển trọng điểm phát triển du lịch của TP. Phan Thiết nói riêng và Bình Thuận nói chung. Tuyến đường này có điểm khởi đầu tại vòng xoay Nguyễn Thông, giáp với đường tỉnh 706 thuộc phường Phú Hài và kết thúc tại vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ, giáp với Đường tỉnh 716 thuộc phường Mũi Né. Cung đường này còn sở hữu tầm nhìn ra bãi biển Mũi Né và tập hợp các địa danh và công trình lớn của tỉnh như đại học Phan Thiết, Đồi Cát Hồng, Lâu đài Rượu vang…

Vài năm trở lại đây, tỉnh Bình Thuận được đẩy mạnh đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, kết nối vào trung tâm thành phố, Đại lộ Võ Nguyên Giáp là tuyến đường được ưu tiên hàng đầu. Hiện nay, tuyến đường này đang dần phát huy nhiều lợi thế không chỉ làm tăng sự đa dạng kết nối vùng, mà còn góp phần thay đổi diện mạo mới của TP Phan Thiết cũng như phát triển nền kinh tế, du lịch của tỉnh.

Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ước đạt 6,37%. Toàn tỉnh đón 2.390 ngàn lượt khách, đạt 53,7% so với kế hoạch năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế 25,8 ngàn lượt khách, tăng 30,3%; khách nội địa 2.364 ngàn lượt khách, tăng 39,3%. Doanh thu du lịch 4.489 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm, tăng 17%.

Đặc biệt, theo quy hoạch, đại lộ Võ Nguyên Giáp cũng là trục đường chính kết nối sân bay Phan Thiết - thủ phủ resort Mũi Né - trung tâm thành phố biển Phan Thiết. Hơn nữa, tương lai khu vực này sẽ trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, chăm sóc sức khỏe, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế của thành phố Phan Thiết. Do đó, có thể hình dung lượng du khách đổ về đây rất lớn.

Ngay thời điểm này, dọc hai bên trục đại lộ Võ Nguyên Giáp ngày càng phát triển sầm uất với sự xuất hiện ngày càng nhiều các điểm du lịch và tổ hợp khu đô thị du lịch giải trí được đầu tư chất lượng và thu hút sự chú ý của giới đầu tư bất động sản. Một trong những dự án nổi bật trên trục đường này là Mũi Né Summerland quy mô 31,5 ha do Hưng Lộc Phát Group làm chủ đầu tư. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn phát triển cho thành phố Phan Thiết là điểm đến giải trí và kinh doanh thương mại hàng đầu tại đây.

Cơ hội gia tăng giá trị tài sản với Mũi Né Summerland

Mũi Né Summerland là tổ hợp đô thị du lịch giải trí có quy mô lớn bậc nhất nằm ngay trung tâm của thành phố biển Phan Thiết. Dự án sở hữu mặt tiền trải dài gần 1km dọc theo đại lộ Võ Nguyên Giáp, cách sân bay Phan Thiết chỉ 5 phút, đồng thời có lợi thế lớn về phong thủy khi lưng tựa đồi Hải Vọng, mặt hướng trọn tầm nhìn view biển.

Bên cạnh đó, Mũi Né Summerland còn tích hợp hệ thống tiện ích độc đáo với tuyến phố đi bộ dài đến 2.000 mét quy tụ chuỗi dịch vụ ẩm thực, vui chơi, mua sắm hiện đại sôi động cả ngày lẫn đêm; kèm theo đó là công viên tương tác đa thế hệ cùng khu clubhouse và pool bar, nhà hàng ngoài trời,... Khi phát triển hoàn chỉnh, Mũi Né Summerland chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ của hàng triệu du khách mỗi khi đến với TP Phan Thiết.

Không chỉ vậy, một điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho Mũi Né Summerland so với các dự án nghỉ dưỡng hiện này là được cấp quyền sở hữu lâu dài. Do đó, các nhà đầu tư có thể hoàn toàn an tâm về tiềm năng tăng giá, tính thanh khoản cũng như quyền lợi khai thác kinh doanh tạo ra dòng lợi nhuận trọn đời.

“Phan Thiết đang được đầu tư trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế nhưng các dự án tổ hợp đô thị có quy mô tầm cỡ phục vụ các nhu cầu lưu trú, giải trí cao cấp tăng tính trải nghiệm ở trung tâm thành phố như Mũi Né Summerland lại đang rất hiếm hoi. Vì vậy, với sự đầu tư chỉn chu, pháp lý vững vàng và nằm ngay ‘tọa độ vàng’ phát triển, các sản phẩm shophouse, shoptel của Mũi Né Summerland sẽ mang lại lợi nhuận hấp dẫn từ việc khai thác cho thuê, hoặc kinh doanh nhà hàng, quán café, boutique hotel, homestay, cửa hàng, spa…”, một nhà đầu tư nhận xét.