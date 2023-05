Đại học Otago trao tặng nhiều học bổng cho học sinh sinh viên quốc tế

Đại học Otago (University of Otago), trường đại học đầu tiên và lâu đời nhất tại New Zealand vừa giới thiệu chương trình Học bổng Vice-Chancellor International Scholarships (Học bổng Hiệu Trưởng dành cho Sinh viên Quốc tế) mới áp dụng cho năm 2024 với số lượng không giới hạn và giá trị lên tới 10.000 NZD cho các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ ứng dụng và các chương trình sau đại học theo hình thức tín chỉ.

Đây là nỗ lực của trường nhằm thu hút du học sinh trong bối cảnh New Zealand mở cửa lại, đồng thời cũng là cơ hội để HSSV Việt Nam trải nghiệm nền giáo dục hướng đến tương lai tại một trong những đơn vị giáo dục thuộc top 1% ĐH tốt nhất thế giới (theo QS Ranking).

Đối với bậc cử nhân, Vice-Chancellor’s Scholarships for International Students sẽ tự động được áp dụng khi sinh viên được chấp nhận nhập học, với giá trị học bổng trao tặng lên đến 10.000 NZD, không giới hạn số lượng, và không cần nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng. Với bậc sau đại học, Học bổng sẽ được áp dụng cho các sinh viên theo học các chương trình Master’s Coursework (Thạc sĩ Ứng dụng) và chương trình Postgraduate Diplomas, bao gồm cả hình thức học trực tiếp và trực tuyến. Điều kiện của Vice-Chancellor’s International Postgraduate Scholarships là sinh viên phải đạt điểm trung bình bậc đại học tối thiểu B+ (tương đương 7.5/10), khi đó học bổng 10.000 NZD sẽ tự động được áp dụng mà không cần phải nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng.

Đại diện Đại học Otago cho biết: “Trong những năm gần đây, ĐH Otago đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía HSSV Việt Nam khi số lượng du học sinh Việt ở các bậc học luôn tăng theo từng năm. Mặt khác, chúng tôi cũng đánh giá cao sinh viên Việt Nam bởi sự thông minh, cầu tiến và thái độ học tập nghiêm túc cho tương lai. Chúng tôi hy vọng chương trình học bổng này cùng nhiều hỗ trợ khác của trường sẽ tạo điều kiện để các HSSV Việt Nam có cơ hội phát triển tại một trong những môi trường học thuật hàng đầu thế giới.”

Bên cạnh chương trình học bổng Vice-Chancellor’s International Scholarships mới cho năm 2024, Đại học Otago cũng có nhiều học bổng và hỗ trợ cho HSSV ở nhiều bậc học, từ Cử nhân đến Thạc sĩ và Tiến sĩ. Điển hình là chương trình University of Otago Entrance Scholarships (Học bổng Tân sinh viên Đại học Otago) với rất nhiều phương thức hỗ trợ tài chính dành cho các sinh viên lần đầu được nhận vào trường. Điển hình có thể kể đến University of Otago Academic Excellence Entrance Scholarship có giá trị khoảng 30.000 NZD dành cho các học sinh quốc tế hoàn thành lớp 12-13 tại các trường trung học New Zealand hoặc hoàn thành các khoá học dự bị đại học tại Đại học Otago hoặc các Đại học khác ở New Zealand.

Ở bậc Thạc sĩ, Đại học Otago có chương trình University of Otago International Master's Research Scholarship dành cho sinh viên quốc tế theo học các chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu với mức hỗ trợ sinh hoạt phí 17.172 NZD trong một năm và một phần học phí (dao động từ 20%-25% học phí tùy theo ngành học). Ở bậc Tiến sĩ, sinh viên có thể ứng tuyển chương trình học bổng ba năm University of Otago Doctoral Scholarships với mức học bổng hỗ trợ 100% học phí và sinh hoạt phí hàng năm lên tới 30.696 NZD.

Đại học Otago là đại học đầu tiên tại New Zealand với bề dày lịch sử hơn 100 năm. Thuộc top 1% các trường đại học tốt nhất trên thế giới, Đại học Otago được đánh giá cao bởi chất lượng giảng dạy, trải nghiệm sinh viên và sự phát triển bền vững. Theo đó, Đại học Otago nhiều năm liền nhận được giải thưởng giảng dạy quốc gia (The Prime Minister's Education Excellence Awards) cùng chỉ số hài lòng về hỗ trợ sinh viên lên đến 98%.

Đại học Otago cũng là trường đại học đầu tiên ở New Zealand chính thức cam kết thực hiện chương trình Sustainable Development Goals (SDGs) của Liên Hiệp Quốc và đã đưa ra các hành động cụ thể cho từng mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2022, ĐH Otago nằm trong Top 50 trường đại học hàng đầu trên thế giới trong Bảng xếp hạng Bền vững của QS (QS Sustainability Rankings), đồng thời cũng được xếp hạng 10 trên thế giới về Giáo dục Bền vững (Sustainable Education). Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh bền vững (Master of Sustainable Business) của trường đã được công nhận bởi Viện Quản lý và Đánh giá Môi trường (Institute of Environmental Management & Assessment) – cơ quan chuyên môn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực môi trường. Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh bền vững giải quyết các vấn đề lớn về tính bền vững, biến đổi khí hậu và khan hiếm tài nguyên.

Để lắng nghe những chia sẻ về học bổng và cách ứng tuyển, cũng như tìm hiểu thêm về những lựa chọn học tập hàng đầu tại Otago, người học có thể đăng ký tham gia chuỗi webinar toàn cầu từ tháng 05 đến tháng 07 để trực tiếp trao đổi cùng đại diện Đại học Otago và các sinh viên, cựu sinh viên của trường.

Đăng ký tại đây: bit.ly/Otago-Webinars