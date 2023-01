Đại Dũng tiếp tục phát huy vai trò chủ chốt ở những công trình trọng điểm quốc gia

Năm 2022 sắp sửa khép lại, hành trình về Khát Vọng Chinh Phục những tầm cao mới của Đại Dũng vẫn chưa kết thúc và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2023. Tự hào là đơn vị cung ứng sản xuất và thi công các công trình kết cấu thép nhà xưởng, các sản phẩm cơ khí chế tạo công nghiệp nặng - năng lượng, Tập đoàn Đại Dũng đang phát huy xuất sắc vai trò chủ chốt ở những công trình trọng điểm quốc gia.

Câu chuyện góp phần thành công ở dự án 2 SVĐ World Cup 2022 đã làm gia tăng uy tín của thương hiệu Đại Dũng trong lĩnh vực xây dựng trong và ngoài nước. Thế nhưng, chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó và còn tiếp tục tỏa sáng ở dự án trọng then chốt, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng trọng điểm trên khắp mọi miền đất nước. Một số dự án trở thành điểm sáng của thương hiệu, nâng tầm uy tín và chất lượng Kết cấu thép Đại Dũng trong nước:

- Dự án Kho than Hòa Phát (thông tin số liệu kỹ thuật + hình ảnh có logo DDC)

+ Vai trò: Cung cấp, lắp đặt kết cấu thép và mái vách tôn.

+ Tổng diện tích: 30.000 m2

+ Tổng chiều dài: hơn 3.000 m

+ Khối lượng: 40.000 tấn

- TBS Kiên Giang

+ Vai trò DDC: Thiết kế, cung ứng và lắp đặt kết cấu thép nhà xưởng.

+ Khối lượng: 6.000 tấn

+ Diện tích: 5.040m2

- Cocreation Grass Viet Nam

+ Vai trò DDC: Cung ứng và lắp đặt kết cấu thép nhà xưởng và mái liên kết

+ Diện tích: 114.482m2

Những dự án trên đều được Đại Dũng bắt tay nhận thầu sản xuất và thi công lắp đặt kết cấu thép trong tình hình căng thẳng giữa đại dịch Covid-19. Với nhiều khó khăn và thử thách, Đại Dũng vẫn ứng phó xử lý và nhận được sự tín nhiệm từ Quý chủ đầu tư. Trong đó, chướng ngại vật lớn nhất đó chính lực lượng nhân công và thời gian.

Câu chuyện về tiến độ thi công, đảm bảo số giờ lao động an toàn không chỉ là công tác của các đơn vị nhà thầu mà còn là sự cam kết và phối hợp nhiều bên. Vì vậy, khi chậm trễ tiến độ thi công cần xét rõ lý do, nguyên nhân vì đôi khi sẽ có những trường hợp bất khả kháng và khách quan về nhân công, chỉ thị hoặc tình hình biến động xã hội. Thêm một vài trường hợp từ phía Chủ đầu tư chấp thuận việc gia hạn thời gian thi công so với thời gian dự kiến trên hợp đồng thì việc chậm trễ tiến độ vẫn hợp pháp và được cho phép. Tuy nhiên, cam kết đúng tiến độ vẫn nên được tuân thủ giữa các bên tránh ảnh hưởng đến các đơn vị tham gia thi công xây dựng dự án.

Trong suốt quá trình đồng hành cùng với các dự án quy mô trọng điểm trong và ngoài nước, Tập đoàn Đại Dũng vinh dự khi nhận được đơn xác nhận đánh giá chất lượng, thư cảm ơn từ Quý đối tác và Quý khách hàng:

Chính vì những điều cần phải hoàn thiện và phát triển trong tương lai, Đại Dũng đã đặt ra những Mục tiêu Chinh phục năm 2023 với định hướng cụ thể:

- Đại Dũng sẽ hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh hiệu quả và mô hình quản trị đạt chuẩn IPO.

- Công tác đào tạo đội ngũ, xây dựng & phát triển môi trường làm việc gắn kết là điều cấp thiết.

- Việc tăng trưởng năm 2023, biên độ lợi nhuận tối thiểu cần đạt là 5% và vượt hơn so với 2022 là mục tiêu tất yếu.

- Mục tiêu Chinh phục Vận hành Năm 2023 cũng là năm Đại Dũng củng cố dựng xây nguồn lực đặc biệt là nhân sự đội ngũ với nhiều phúc lợi cao, đẩy mạnh đào tạo, hệ thống hóa Văn hóa Doanh nghiệp đến từng Bộ phận, cá nhân trong Tập đoàn Đại Dũng.

- Hỗ trợ & không ngừng phát huy tính sáng tạo, nâng tầm chất lượng, kỹ năng và năng lực con người Đại Dũng, sống và làm việc và phát triển theo định hướng của doanh nghiệp Đại Dũng.

- Tất cả công tác quản trị trong doanh nghiệp sẽ được hệ thống hóa với bộ công cụ đo lường chuẩn xác, được mã hóa và lập trình công nghệ số.

Vừa bước qua năm mới 2023, Tập đoàn Kết cấu Thép Đại Dũng đã khai xuân trong niềm tự hào khi vinh dự nằm trong Top 45 doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương Hiệu Vàng TP.HCM 2022 vào ngày 06/01/2023. Đây sẽ là động lực để Đại Dũng tiến bước vững vàng trong hành trình Kết nối & Vươn xa, chinh phục đỉnh cao.

Nhân dịp đón chào năm mới 2023, kính chúc toàn thể Quý đối tác, Quý khách, CBCNV Đại Dũng cùng bách gia thân quyến hưởng trọn một mùa Tết An Khang & Thịnh Vượng!

