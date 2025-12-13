Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Đại diện Venezuela Anna Blanco trở thành Miss Charm 2025, cao 1m82

JEANIE - Ảnh: BTC
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đêm chung kết Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025 kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Venezuela, người đẹp Anna Blanco. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng, nhan sắc rạng rỡ và được đánh giá là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu ngay từ những ngày đầu cuộc thi.

Đêm chung kết Miss Charm 2025 mở màn bằng bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng. Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ sự giao thoa văn hóa, làm nền cho màn đồng diễn Opening Dance sôi động.

top20.jpg

Sau màn trình diễn mở màn, Top 20 chung cuộc được gọi tên, gồm các đại diện đến từ: Úc, Bolivia, Brazil, Colombia, Campuchia, Costa Rica, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Moldova, Hà Lan, Philippines, Indonesia, Puerto Rico, Malaysia, Thái Lan, Mỹ, Venezuela và Việt Nam.

mai-ngo2.jpg

Sau màn trình diễn bikini, thay vì công bố top 10, BTC Miss Charm 2025 bất ngờ thông báo chọn 12 người đẹp tiến vào vòng trong, gồm các đại diện: Mỹ (People’s Choice), Colombia, Mexico, Đức, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Venezuela, Hà Lan, Việt Nam, Bolivia, Thái Lan.

Top 5 của cuộc thi không gây quá nhiều bất ngờ, các cô gái đến từ Indonesia, Germany, Thái Lan, Mexico và Venezuela đều là những thí sinh đã có sự thể hiện xuất sắc trong suốt hành trình Miss Charm 2025.

miss-charm4.jpg
﻿a-hau-1.jpg
a-hau-2.jpg

Chung cuộc đại diện Venezuela Anna Blanco giành vương miện. Á hậu 1 là đại diện đến từ Đức Luisa Victoria Malz và Á hậu 2 là Rinanda Aprillya Maharani đến từ Indonesia.

miss-charm3.jpg
miss-charm2.jpg

Tân Hoa hậu Anna Blanco sở hữu chiều cao 1m82, số đo hình thể 86-61-98cm, cô hiện đang hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Anna từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland, nền tảng giúp cô sở hữu kỹ năng sân khấu vững vàng cùng phong thái tự tin.

miss-charm1.jpg
miss-charm.jpg

Sự đa tài và giàu trải nghiệm khiến đại diện Venezuela nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên đường đua Miss Charm 2025 ngay từ những ngày đầu của cuộc thi. Nhiều khán giả yêu sắc đẹp đánh giá cô là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho vương miện năm nay, nhờ vẻ đẹp sắc sảo, thần thái cuốn hút.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss Charm 2025 #Anna Blanco #Venezuela #Hoa hậu #sắc đẹp #Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục