Đại diện Nhã Phương lên tiếng khi nữ diễn viên bị tố mắc bệnh ngôi sao

Công ty quản lý của Nhã Phương chính thức có phản hồi quanh bài viết được cho là chỉ trích nữ diễn viên của đạo diễn phim '1990' - Nhất Trung.

Cùng với việc công bố việc lùi ngày chiếu phim 1990 có sự tham gia của Lan Ngọc, Diễm My, đạo diễn Nhất Trung liên tục đăng tải dòng trạng thái buồn nhắn gửi đến một trong ba nữ chính của phim. Do Lan Ngọc, Diễm My đều chia sẻ thông tin về việc phim mình đóng hoãn ra rạp và người duy nhất chưa có thông báo nào trên trang cá nhân về việc hoãn chiếu 1990 là Nhã Phương cùng một số tình tiết dễ đoán nên nhiều người cho rằng đạo diễn Nhất Trung ám chỉ nữ diễn viên Tuổi thanh xuân.

Đạo diễn Nhất Trung bức xúc viết: "Trung chạnh lòng khi nhìn Lật mặt, Bố già truyền thông, cinetour… Trung cũng từng làm nhiều bộ phim mà ekip đoàn kết chiến đấu như vậy còn 1990 có không? Có! nhưng chỉ với 2 diễn viên chính, các anh chị và các bạn diễn viên khác còn bạn diễn viên chính còn lại thì không và không thể chấp nhận.

Đạo diễn Nhất Trung từng làm các phim: Cua lại vợ bầu, Đôi mắt âm dương...

Có diễn viên chính nào mà không đăng PR poster, trailer, nhạc phim… những cái đăng thì toàn phải năn nỉ ỉ ôi và đăng toàn những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông của ekip. Có diễn viên chính nào không cho lịch ra mắt phim tại Hà Nội, ra mắt phim trong Sài Gòn báo chỉ đến tham dự rồi 19h45 đi. Vậy sao kết thúc phim chào khán giả, sao phỏng vấn báo chí sau đó?

Có diễn viên chính nào báo lịch cinetour từ sớm mà cho lịch có một ngày duy nhất? Một ngày làm sao đi? Đi rạp nào? Không cho lịch phỏng vấn báo chí, không cho lịch giao lưu fan, không cho lịch giao lưu các chương trình điện ảnh dù tất cả những điều này có trong hợp đồng và đã báo từ trước.

Suốt quá trình bấm máy em đủ chiêu đủ trò anh cũng im lặng giữ cảm xúc để diễn xuất. Còn bây giờ là thời khắc quan trọng em như vậy thì không thể chấp nhận. Dù lý do của em là gì anh xin phép không chấp nhận nhé".

Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương trong phim '1990'.

Bên cạnh đó, đạo diễn Nhất Trung còn nhắn gửi đến nữ diễn viên: "Em ơi, em chưa phải là ngôi sao quá lớn để hành hạ hết đoàn này đến đoàn khác, phim em đóng thua nhiều hơn thắng nhé. Em nên tự mình đọc những comment chân thật của khán giả về diễn xuất của em để hiểu vị trí thực sự của mình. Thay vì tiêu cực sao chúng ta không cùng nhau tích cực làm tốt cho 1990? 1990 em diễn tốt mà? Lần cuối, sao không cùng nhau xoá tan định kiến của khán giả về em, về 1990 chứ? Chúng ta đã cực khổ quá mà".

Dòng đăng của đạo diễn 1990 nhận nhiều bình luận đồng cảm và động viên của nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên như: Mạc Văn Khoa, Ốc Thanh Vân, NSND Hồng Vân, Kim Xuân, Tú Vi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung... Đạo diễn Nguyễn Phương Điền bình luận: "Thương và hiểu em. Anh cũng bị bé đó hành hạ một tháng trời, cho dù anh chỉ là người làm phim truyền hình".

Nhân vật "em" mà đạo diễn Nhất Trung sau đó được nhiều người nhận định là Nhã Phương dù anh không nói đích danh hay xác nhận. Trước ồn ào này, quản lý của diễn viên Nhã Phương phản hồi tới VietNamNet: "Hiện tại chúng tôi đã nắm được tất cả các thông tin trên truyền thông và mạng xã hội. Chúng tôi đang tìm hiểu thêm xem sự việc đang diễn ra là gì. Tuy nhiên, vì thông tin có đề cập đến diễn viên chính mà chúng tôi lại đang quản lý 2 trong 3 diễn viên chính nên chúng tôi xin phản hồi như sau.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể nói là công ty là đơn vị độc quyền quản lý và quyết định tất cả công việc, bao gồm cả lịch trình cũng như nội dung công việc của Nhã Phương và Diễm My 9X. Do đó, nếu có vấn đề gì liên quan đến công việc thì công ty sẽ là đầu mối làm việc với các đối tác và các nhà sản xuất. Công ty cũng sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm về việc đó và công ty cũng rất tiếc khi lịch công chiếu của phim 1990 bị dời lại, việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty và các diễn viên.

Chúng tôi vẫn đang làm việc với các bên để xử lý các vấn đề liên quan, các nghệ sĩ sẽ không tham gia vào quá trình này và phải tôn trọng mọi quyết định của công ty. Chúng tôi sẽ rất biết ơn và nhờ quý báo làm việc trực tiếp với công ty để tránh những thông tin có thể ảnh hưởng đến đời sống và tâm lý của diễn viên".

Ban đầu 1990 dự kiến ra rạp từ 21/4 nhưng chỉ vài ngày trước khi khởi chiếu, ê kíp sản xuất bất ngờ thông báo phim hoãn ra rạp mà chưa ấn định ngày chiếu mới. Lịch ra mắt ngày 19/4 cũng bị huỷ vào phút chót. Phim có sự góp mặt của ba nữ diễn viên cùng sinh năm 1990 là Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương .

