Đà Nẵng liên tiếp lễ hội mùa du lịch

TP - Đó là thông tin từ cuộc họp báo công bố chuỗi chương trình Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng (Enjoy Danang Summer Festival 2022) do Sở Du lịch phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức chiều 6/6.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, lễ hội diễn ra từ 11/6 đến 15/8/2022 với 3 chủ đề: Tận hưởng Lễ hội và Âm nhạc Đà Nẵng, Tận hưởng Biển Đà Nẵng, và Tận hưởng Ẩm thực Đà Nẵng. Các hoạt động chính bao gồm: Diễu hành Carnival đường phố Sunfest (18h00-20h00 mỗi tối Thứ Bảy và Chủ nhật từ 25/6 đến 24/7) trên cung đường từ Cầu Trần Thị Lý đến Cầu Rồng; Chương trình âm nhạc đường phố (ngày 2 và 3/7 thứ Bảy, Chủ Nhật); Trang trí và check-in nghệ thuật sắp đặt bãi biển tại khu vực Công viên Biển Đông; Lễ hội Yoga quốc tế- Đà Nẵng 2022 (từ 11/6-12/6/2022 tại Công viên Biển Đông); Chuỗi sự kiện bên lề cuộc thi “Nữ hoàng Yoga Việt Nam- Miss Yoga” (từ ngày 15/6-21/6/2022); Lễ hội Việt Nam- Nhật Bản (từ ngày 14/7-17/7/2022 tại Công viên Biển Đông);

Điểm nhấn đặc biệt là Đại nhạc hội Take me to the Sun (Sống như ánh mặt trời) quy mô 10.000 khách và một concept âm nhạc hội tụ 5 dòng nhạc Dân gian đương đại, EDM, Pop, Rock và Hip hop, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi (diễn ra ngày 9/7 tại Công viên châu Á, Quảng trường 2/9); Lễ hội âm nhạc điện tử EDM quốc tế (tháng 8/2022) với sự tham gia của những DJ tên tuổi trong nước và quốc tế.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Trần Phước Sơn cho biết: Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) vừa công bố Đà Nẵng là thành phố có năng lực cạnh tranh du lịch cao nhất cả nước. Ngày 29/5 vừa qua, TripAdvisor, website du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ đã công bố 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022, trong đó có thành phố Đà Nẵng.