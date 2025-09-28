Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng: Giải cứu nữ sinh bị bắt cóc online tại nhà nghỉ, chuyển hơn 500K cho kẻ xấu

LINH LÊ

HHTO - Ngày 28/9, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng rất tinh vi, giải cứu thành công nữ sinh B. (sinh năm 2007, quê Hà Nội), là sinh viên trên địa bàn, đồng thời cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn

Ngày 27/9, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về việc nữ sinh B. (sinh năm 2007, quê Hà Nội, hiện là sinh viên trên địa bàn phường) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Trước đó, mẹ của B bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”. Cùng lúc đó, nữ sinh B. bị các đối tượng giả danh Cơ quan Công an gọi video, đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Thủ đoạn tinh vi hơn, chúng buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình và dựng kịch bản “trúng tuyển du học” nhằm che mắt người thân.

Trong tâm lý hoảng loạn, B. đã chuyển toàn bộ số tiền 556.438 đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp. Nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 13h30' cùng ngày, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, giải cứu nữ sinh tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

8ebc44abe7676d393476.jpg

Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đến cộng đồng về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường giả danh cơ quan chức năng, tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân và người thân hoảng loạn, mất khả năng suy xét, từ đó dễ dàng rơi vào bẫy. Các bạn trẻ cần tuyệt đối tỉnh táo, không làm theo yêu cầu của kẻ lạ, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được xác minh rõ ràng. Khi gặp tình huống tương tự, cần nhanh chóng liên hệ ngay với Cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Mỗi gia đình hãy chủ động trang bị kiến thức phòng ngừa, đặc biệt nhắc nhở con em sinh viên, học sinh - những đối tượng dễ bị lừa đảo nhắm tới về các thủ đoạn “bắt cóc online”, lừa đảo qua mạng. Cảnh giác chính là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ bản thân và người thân khỏi cạm bẫy của tội phạm công nghệ cao.

LINH LÊ
Công an TP Đà Nẵng
