Đã đưa hàng ngàn người Việt bị lừa sang Campuchia về nước

TPO - Từ đầu tháng 9 này, khi Campuchia mở chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm giam giữ, ép buộc người lao động bất hợp pháp, số lượng người Việt Nam được giải cứu lên đến khoảng 400 người.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo chiều 22/9.

Cập nhật tình hình người Việt bị lừa sang Campuchia và công tác bảo hộ công dân, bà Hằng cho biết: Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia rất quan tâm và chú trọng công tác bảo hộ công dân trong bối cảnh nhiều công dân bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp sang Campuchia.

Thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo sát sao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động, tích cực làm việc với cơ quan chức năng Campuchia để thúc đẩy tăng cường rà soát, mở rộng hơn nữa việc điều tra, xác minh và giải cứu công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới sang Campuchia làm việc bất hợp pháp.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các cơ quan trong nước, như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, cũng như các địa phương như An Giang, Tây Ninh, Kiên Giang và Long An, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh và tiếp nhận công dân sau khi được giải cứu.

Bà Hằng cho biết, theo số liệu mới nhất, đến 21/9, đã giải cứu hơn 1.000 công dân, hỗ trợ làm thủ tục cho hàng nghìn công dân khác.

Về phía Campuchia, các cơ quan chức năng rất tích cực phối hợp và hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc giải cứu và bảo hộ công dân. Đặc biệt, từ đầu tháng 9 này, khi Campuchia mở chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm giam giữ, ép buộc người lao động bất hợp pháp, số lượng người Việt Nam được giải cứu lên đến khoảng 400 người.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện tại Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan trong nước và địa phương cũng như phía Campuchia để triển khai và tăng cường công tác lãnh sự, bảo hộ công dân ở Campuchia, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, đưa về nước các trường hợp bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, bà Hằng cho biết.