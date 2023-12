Đã có kết quả kiểm nghiệm mới nhất nước AVIA 3A

Ngày 21-12, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu nước AVIA 3A. Theo đó, cơ quan kiểm nghiệm không phát hiện bất kỳ bào tử vi khuẩn kị khí khử Sulfit, Ecoli, Coliform hay Pseudomoas và Streptococci faecal nào.

Thông tin trên phiếu thể hiện, nơi gửi mẫu là Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, mẫu khi đem đến kiểm nghiệm còn nguyên tem niêm phong có dấu đỏ của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cùng chữ ký của các bên liên quan.

Kết quả của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia - NIFC (Bộ Y tế) chỉ ra, mẫu nước đóng chai AVIA 3A sản xuất tại Công ty cổ phần AVIA có địa chỉ tại KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội hoàn toàn đạt các chỉ tiêu theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 6-1:2010/BYT).

Bà Ngô Thị Thanh Bình – Phó Tổng giám đốc AVIA chia sẻ “Với kết quả mới nhất này, các khách hàng đã, đang và sẽ ủng hộ AVIA hoàn toàn an tâm sử dụng, kinh doanh nước AVIA 3A “.

Là một trong những thương hiệu nước uống đóng chai hàng đầu thị trường hiện nay, để mang lại sự an tâm nhất cho người dùng, Công ty AVIA đã tiến hành gửi mẫu nước kiểm nghiệm đến 7 lần chỉ trong 3 tháng gần đây. Tất cả đều có chung một kết quả: Đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế và không phát hiện vi sinh vật, vi khuẩn có hại.

Sở dĩ ban lãnh đạo luôn an tâm, tự tin vào chất lượng của sản phẩm nước AIVA nhờ hệ thống máy móc thiết bị hiện đại hàng đầu cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất của ngành.

Theo thông tin từ lãnh đạo AVIA, nhà máy AVIA là một trong những nhà máy sản xuất đồ uống có quy mô lớn nhất Việt Nam, được đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, tự động hóa hoàn toàn, nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Nước AVIA 3A cũng được lấy từ nguồn nước ngầm cực sâu, sau khi đưa lên sẽ được xử lý qua hệ thống lọc thông minh 10 cấp độ, được giám sát và kiểm định chặt chẽ, sát sao theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu.

Không chỉ bán ở nội địa, sản phẩm nước tinh khiết của AVIA liên tục được xuất khẩu đến các thị trường khó tính, kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng như Anh, Mỹ, Singapore, HongKong…

Ngày 18-12-2023, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đột xuất về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà máy, đồng thời lấy mẫu sản phẩm nước AVIA 3A đi kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ngày 21-12-2023, Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia công bố kết quả mẫu nước AVIA 3A do Thanh tra Sở Y tế Hà Nội gửi kiểm tra, tất cả chỉ tiêu đều hoàn toàn đạt và vượt so với yêu cầu của Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia (Bộ Y tế).

Ngay từ những ngày đầu khi ký hợp đồng đặt mua dây chuyền sản xuất nước đóng chai, Ban lãnh đạo Nhà máy AVIA đã đưa điều kiện áp dụng tiêu chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Việt Nam cho nước uống đóng chai vào làm yếu tố hàng đầu để đặt hàng và nghiệm thu dây chuyền sản xuất. Chính vì vậy, 100% sản phẩm nước đóng chai của AVIA đạt và vượt tiêu chuẩn Châu Âu và tiêu chuẩn Việt Nam.