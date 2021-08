Đã có đơn vị nhận nuôi 9 con hổ còn sống sau giải cứu ở Nghệ An

TPO - Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép, trong đó có 9 con còn sống, một đơn vị sẵn sàng nhận nuôi nếu được tỉnh Nghệ An chuyển giao.

Ngày 30/8, đại diện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, đơn vị sẽ tiếp nhận 9 con hổ đang sống là tang vật của vụ án được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vừa qua, nếu được tỉnh Nghệ An chuyển giao và có đầy đủ thủ tục.

“Các thủ tục cần thiết để nhận nuôi 9 con hổ này đơn vị đã làm và gửi cơ quan chức năng. Nếu tỉnh đồng ý chuyển giao đơn vị sẽ nhận nuôi, còn trường hợp chuyển số hổ này đi nơi khác cũng không sao”, vị đại diện thông tin.

Hiện, Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đang nuôi 40 con hổ, 20 con sư tử và nhiều động vật quý hiếm khác.

Liên quan đến 9 con hổ còn sống sau giải cứu, theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, hiện kinh phí phải chi trả cho đơn vị nuôi 9 con hổ này là khoảng 20 triệu đồng/ngày (bao gồm tiền ăn, công chăm sóc).

Đối với việc xử lý 8 con hổ đã chết phải chờ kết thúc vụ án, tang vật sẽ được tòa tuyên khi vụ án được đưa ra xét xử.

Như đã đưa tin, sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tại đây, công an phát hiện tổng cộng 17 cá thể hổ bị nuôi nhốt trái phép.