Cyber Risk – Bảo vệ người dùng an ninh mạng

Tấn công mạng, rò rỉ thông tin và chiếm đoạt tiền gửi tại các hệ thống Ngân hàng đang ngày càng diễn ra phổ biến, rộng rãi và mức độ càng ngày càng tinh vi. Do vậy, việc ra mắt sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng - Cyber risk đóng một vai trò quan trọng và thiết thực với người dùng mạng hiện nay .

1. Mối nguy hại từ an ninh mạng

Trên thế giới hiện đại ngày nay, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và internet trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc môi trường mạng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Các vụ tấn công mạng, rò rỉ thông tin, chiếm đoạt tiền ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi hơn bao giờ hết. Để đối phó với những mối đe dọa này, người dùng cần nâng cao ý thức, cảnh giác và tự trang bị cho mình sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng của Bảo hiểm VietinBank.

Một trong những hình thức tấn công mạng phổ biến hiện nay đó xâm nhập máy tính cá nhân và truy cập các tài khoản ngân hàng của người dùng tại hệ thống các ngân hàng. Hacker (an ninh máy tính) sử dụng các phương pháp tinh vi như khai thác lỗ hổng bảo mật, tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), hoặc lừa đảo qua email để truy cập vào hệ thống của người dùng. Một ví dụ điển hình là:

Chẳng hạn, ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank (địa chỉ trang chủ: https://portal.vietcombank.com.vn) từng đưa ra cảnh báo về các giả mạo có đường link với các ký tự bất thường như:

https://vietcombank.comvn-br.xyz;

https://vietcombank.comvn-br.top;

https://vietcombank.vn-vn.top;

http://vietcombank.vn-vc.top;

https://vietcombank.com.vn-vc.xyz;

Khi làm theo yêu cầu và truy cập vào trang giả mạo, khách hàng sẽ khai thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, để rồi bị chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản ngân hàng ngay tức khắc. Sau đó, đối tượng sẽ thực hiện các giao dịch để chuyển đi toàn bộ số tiền đang có trong tài khoản của khách hàng.

Hàng ngày, mọi người vẫn nhận được các tin nhắn điện thoại từ ngân hàng và hoàn toàn tin tưởng, không chút mảy may nghi ngờ. Các đối tượng gửi tin nhắn hàng loạt không nhằm vào nạn nhân cụ thể nào, mà trông chờ vào sự bất cẩn của người dùng để có cơ hội chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Hiện nay ngân hàng cũng trở thành mục tiêu thường xuyên của những kẻ xâm nhập này, khi họ sử dụng các kỹ thuật tinh vi như tấn công phần mềm độc hại (malware) hoặc lừa đảo để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng cá nhân của người dùng. Vụ tấn công vào ngân hàng Bangladesh năm 2016 là một ví dụ đáng chú ý. Các hacker đã sử dụng phần mềm độc hại để đánh cắp hơn 81 triệu đô la Mỹ thông qua hệ thống SWIFT (là một hiệp hội mà thành viên là các ngân hàng và các tổ chức tài chính, mỗi ngân hàng tham gia là một cổ đông của SWIFT), gây ra thiệt hại rất lớn về tài chính của người dùng, và làm giảm uy tín thương hiệu các ngân hàng, điều này tạo ra sự lo ngại về an ninh trên không gian mạng.

Đối mặt với những mối đe dọa ngày càng phức tạp từ môi trường mạng, người dùng cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và tài sản trên internet. Đầu tiên, họ cần tăng cường kiến thức về an ninh mạng, bao gồm các biện pháp phòng ngừa tấn công, nhận diện các email lừa đảo và cách sử dụng mật khẩu mạnh. Bên cạnh đó, việc cập nhật và bảo vệ phần mềm diệt virus và tường lửa cũng là điều cần thiết.

Ngoài ra, việc trang bị cho mình bảo hiểm an ninh mạng cũng là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ mình trước những rủi ro mạng. Sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng Cyber Risk của bảo hiểm VietinBank - Bảo hiểm Cyber Risk sẽ giúp khách hàng được bảo vệ 3 lớp, an tâm sống, vững tâm trong từng giao dịch, xua tan nỗi lo về các rủi ro không gian mạng. Cụ thể:

Bảo hiểm Cyber Risk của VietinBank và VBI sẽ bảo vệ bạn trước các rủi ro:

1. Thực hiện giao dịch chuyển tiền do liên lạc điện tử giả mạo dẫn đến thiệt hại tài chính (VD: thông qua tin nhắn có đính kèm đường dẫn lạ)

2. Cung cấp thông tin tài khoản tại các website giả mạo tổ chức tài chính dẫn đến mất thông tin và bị bên thứ 3 thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép (VD: các website giả mạo VietinBank, Western Union….).

3. Bị thiết bị điện tử bị phần mềm độc hại tấn công dẫn đến tài khoản bị xâm nhập và bên thứ 3 thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép

2. Sản phẩm Cyber Risk - giải pháp an tâm trên không gian mạng

Bảo hiểm an ninh mạng của VBI không chỉ mang lại sự an tâm cho người dùng, mà còn giúp giảm thiểu rủi ro và thiệt hại từ những cuộc tấn công mạng. Điều quan trọng là người dùng nên hiểu rõ về các điều khoản và điều kiện của bảo hiểm an ninh mạng, đảm bảo rằng họ đã trang bị một gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và nguy cơ mạng của mình.

Môi trường mạng hiện nay đang đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Để bảo vệ bản thân và tài sản trên internet, người dùng cần nâng cao ý thức bảo vệ và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tấn công mạng. Ngoài ra, việc trang bị bảo hiểm an ninh mạng của VBI sẽ đảm bảo sự an tâm và giảm thiểu rủi ro từ những cuộc tấn công mạng. Hãy để VBI là đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc bảo vệ an ninh mạng và bảo vệ tài sản trực tuyến của bạn.

Bảo hiểm VietinBank - VBI cung cấp nhiều gói sản phẩm đa dạng như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm khoản vay,.... và bảo hiểm an ninh mạng (Cyber Risk). Đây là sản phẩm bảo hiểm vừa được VBI ra mắt, giới thiệu tới thị trường gần đây. Sản phẩm đánh dấu chiến lược phát triển trong kinh doanh của VBI trong việc lắng nghe, đáp ứng những nhu cầu cần thiết của người dùng và thị trường hiện nay trong việc bảo vệ an toàn cá nhân trên tất cả các hoạt động của đời sống.