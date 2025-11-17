Cyber Connect 2025: Sự kiện kết nối cộng đồng CNTT ngành công nghiệp

Cuối tuần vừa qua tại Hà Nội, Cyber Connect 2025 – Chương trình Kết nối Công nghệ đã diễn ra với sự tham dự của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, đánh dấu lần đầu tiên một hoạt động kết nối cộng đồng công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, Ban, Ngành được tổ chức.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu tại Gala vinh danh và trao giải thưởng Cyber Connect 2025.

Sự kiện Cyber Connect 2025 do Kiểm toán nhà nước (KTNN) khởi xướng đã quy tụ hơn 20 đơn vị, hơn 500 đại biểu, vận động viên và khách mời đến từ cộng đồng công nghệ các Bộ, Ban, Ngành. Với thông điệp “Kết nối trí tuệ – Lan tỏa công nghệ – Gắn kết cộng đồng số”, Cyber Connect 2025 được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tinh thần sáng tạo trong cộng đồng những người làm công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh Cyber Connect 2025 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai phương châm “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Kiểm toán nhà nước, với nhiệm vụ bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình tài chính công, càng phải tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển cộng đồng công nghệ trong chính hệ thống của mình và lan tỏa đến các cơ quan khác.

Theo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, Cyber Connect 2025 không chỉ là một sân chơi kết nối – sáng tạo – chia sẻ, một môi trường để những người làm công nghệ trong khu vực công gặp gỡ, học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau mà còn là một bước đi tiếp theo nhằm xây dựng cộng đồng CNTT liên ngành, đoàn kết, mạnh mẽ và tiên phong trong hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức Cyber Connect 2025 và mong muốn sau thành công rực rỡ của mùa đầu tiên, Cyber Connect sẽ sớm trở thành một sự kiện thường niên, có quy mô lớn hơn, nhiều nội dung công nghệ hơn, và theo kịp xu hướng của thế giới. Kiểm toán nhà nước cam kết tiếp tục đồng hành và mở rộng sân chơi này, để cộng đồng công nghệ thông tin của khu vực công ngày càng gắn kết, sáng tạo và bứt phá mạnh mẽ.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng trao giải cho đội vô địch nội dung kéo co.

Trong buổi sáng, hai nội dung thi đấu Pickleball và kéo co diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều đơn vị như Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục chuyển đổi số quốc gia (Bộ khoa học và công nghệ), Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số (Viện kiểm sát nhân dân tối cao), Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Bộ Tài chính), Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng nhà nước), Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng), v.v…

Các trận đấu đầy khí thế không chỉ tạo bầu không khí phấn khởi mà còn thể hiện tinh thần kỷ luật - phối hợp - đoàn kết, vốn là nền tảng quan trọng trong triển khai công nghệ và chuyển đổi số trong khu vực công. Sự tham gia đông đảo của các cơ quan cho thấy nhu cầu rõ rệt về một diễn đàn kết nối thường niên dành cho lực lượng công nghệ thông tin.

Bên cạnh hoạt động thể thao, chương trình Cyber Gathering diễn ra trong không gian hiện đại, mở ra hoạt động trao đổi chuyên môn về chuyển đổi số, bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và ứng dụng AI.

Nổi bật trong số đó là cuộc thi sáng tác AI Melody, nơi các đội thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo và phối âm nhạc. Sau vòng bình chọn trực tuyến, bốn tác phẩm xuất sắc được trình diễn trực tiếp tại Gala, mang lại trải nghiệm công nghệ giàu sáng tạo - thể hiện khả năng thích ứng nhanh với xu hướng AI của cộng đồng CNTT khối Nhà nước.

Cuộc thi sáng tác nhạc AI được các đơn vị hưởng ứng nhiệt tình, đem đến những tác phẩm chất lượng được trình chiếu trong Gala trao giải

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Kiểm toán Nhà nước giới thiệu ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán với chủ đề “Ứng dụng AI - Chuyển đổi số trong ngành Kiểm toán: Đột phá sáng tạo”.

Đây là ấn phẩm ấn phẩm đặc biệt được KTNN gửi tới các đại biểu quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, với mong muốn truyền tải, lan tỏa các giải pháp gia tăng giá trị ứng dụng AI trong hoạt động kiểm toán; đồng thời nhận diện cơ hội, thách thức và rủi ro trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vững mạnh trong kỷ nguyên số./.