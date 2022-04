Cựu giáo viên trường trung cấp cảnh sát 3 lần lừa bán ô tô

TPO - Ngày 21/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01), cho biết cơ quan này vừa có thông báo tìm người bị hại do hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” của bị can Trịnh Văn Quyết, chủ tịch Tập đoàn FLC và các bị can khác gây ra.