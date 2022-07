Cựu chủ tịch xã và kế toán 'bắt tay' bớt xén tiền phòng, chống dịch

TPO - Cáo trạng xác định, Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Thúy Dương, nhân viên kế toán đã lập hóa đơn chứng từ khống để bớt xén tiền phòng chống dịch tả lợn Châu Phi nhằm bù vào các khoản chi ngoài quy định như: tiếp khách, chúc Tết, mua điều hòa...

Ngày 19/7, Viện KSND huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai và Nguyễn Thúy Dương, nguyên kế toán UBND xã này về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 4/2019, do bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Tả Thanh Oai, nên UBND xã này đã đã gửi các tờ trình đề nghị UBND huyện Thanh Trì quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019, tạm cấp cho UBND xã để thực hiện công tác phòng, chống và xử lý ổ dịch.

Căn cứ tờ trình của UBND xã Tả Thanh Oai, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành quyết định bổ sung cho xã Tả Thanh Oai để thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, bị can Nguyễn Tràng Thắng và nhân viên Nguyễn Thúy Dương, vì vụ lợi, động cơ cá nhân đã làm trái công vụ, dùng 15 hóa đơn giá trị gia tăng khống, để rút tiền từ dự toán ngân sách phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Cụ thể, bị can Thắng và Dương đã thanh toán không đúng mức giá cho các cá nhân có phương tiện công nông, máy xúc tham gia tiêu hủy lợn nhiễm dịch. Sau đó, Thắng và Dương giữ lại số tiền chênh lệch trên 212 triệu đồng mà không nộp trả lại ngân sách.

Số tiền trên được các bị can dùng để "bù" cho các khoản chi trước đó. Cụ thể, từ cuối tháng 11/2018 đến tháng 12/2019, bị can Thắng nhiều lần chỉ đạo bà H., cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ UBND xã Tả Thanh Oai sử dụng tiền ngân sách dư tồn, quỹ tiền mặt của UBND xã để tạm ứng cho bị can này cùng Nguyễn Thúy Dương và một số cán bộ công tác tại UBND xã Tả Thanh Oai để thực hiện việc chi trả các khoản tiền không có trong dự toán được cấp như: tiếp báo, đài truyền hình; chúc tết, mua điều hòa; mừng tuổi; phúng viếng …

Để hợp thức hoá số tiền chi không đúng quy định, Thắng chỉ đạo Dương, cùng các cán bộ khác, sau khi đã nhận tiền tạm ứng phải làm các chứng từ khống để hoàn ứng lại số tiền đã chi.

Ngày 26/10/2021, UBND huyện Thanh Trì đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tràng Thắng, Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND xã. Lý do, ông Nguyễn Tràng Thắng đã vi phạm Điều 1, Điều 8, Điều 17 Quy định số 47 ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều Đảng viên không được làm.