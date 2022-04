Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà: 'Miễn tiền sử dụng đất, tôi thấy mình không liên quan'

TPO - Trả lời HĐXX về việc miễn thu tiền sử dụng đất tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, cựu Chủ tịch Khánh Hoà - Nguyễn Chiến Thắng nói: "Tôi kết luận trước mắt chưa thu để chờ hướng dẫn của cấp trên rồi tính tiếp. Tuy nhiên, sau đó tôi nghỉ hưu, việc sau này các cơ quan miễn thuế tôi thấy mình không liên quan".

Chiều 4/4, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc, huyện Cam Lâm và TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Trong chiều cùng ngày, HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và Lê Mộng Điệp (cựu Giám đốc Sở TN&MT) liên quan những sai phạm tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc giao 513 ha để mở rộng Dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái trong khu kinh tế Đất Lành (sau này là dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự) khi doanh nghiệp chưa điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, sai quy hoạch, trái với kế hoạch sử dụng đất, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Chiến Thắng nói: trước khi giao đất, bị cáo suy nghĩ cảm tính rằng đây là đất đồi núi trọc, núi đá và cho rằng doanh nghiệp xin giữ để chăm sóc là việc làm rất quý, nên lúc đầu có ý kiến miễn thu tiền sử dụng đất.

HĐXX cũng đặt câu hỏi, trước khi ký quyết định giao đất, bị cáo có tổ chức cuộc họp hay yêu cầu các các sở ngành kiểm tra diện tích vị trí dự án? Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai, đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan khi đó có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề trên.

“Chung quy quy định pháp luật chỉ có giảm thuế khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ môi trường rừng chứ không miễn. Do đó, tôi kết luận 'trước mắt chưa thu' để chờ hướng dẫn của cấp trên rồi tính tiếp. Tuy nhiên, sau đó tôi nghỉ hưu, việc sau này các cơ quan miễn thuế tôi thấy mình không liên quan", ông Thắng nói.

Về việc ký các quyết định tăng tổng diện tích cho dự án Cửu Long Sơn Tự lên 513 ha, trong đó có đất sản xuất phi nông nghiệp, đất ở nông thôn, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giải thích làm theo tham mưu của Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài nguyên - Môi trường.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận sai trong việc ký quyết định cho tăng diện tích dự án trước khi có quyết định điều chỉnh chứng nhận đầu tư dự án. Nhưng theo bị cáo này, chỉ sai về trình tự ký, không sai về hình sự.

“Mỗi ngày văn phòng trình tôi ký khoảng 50-100 văn bản, tôi không thể nào kiểm tra hết. Lúc ký tôi hoàn toàn không biết vi phạm. Tôi không phải đổ trách nhiệm cho các sở, ngành nhưng do tôi tin các cơ quan tham mưu, nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Sau này khi bị khởi tố, làm việc với cơ quan điều tra của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hoà tôi mới biết mình sai ”, bị cáo Thắng nói.

Đến phần mình, bị cáo Lê Mộng Điệp cho biết, rất “buồn lòng” khi bị cáo Nguyễn Chiến Thắng trả lời HĐXX là mình “chỉ có một phần trách nhiệm, còn trách nhiệm chính thuộc về cơ quan tham mưu là Sở Tài nguyên và Môi trường”.

“Mục tiêu dự án là bảo vệ rừng, phục vụ sinh thái. Trước đây, tôi rất ngưỡng mộ anh Thắng vì dám nhận trách nhiệm của mình. Nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện quy trình dự án, đơn vị tham mưu về dự án trước đó là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, ông Điệp trần tình.

Cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hoà cho biết mình cũng đã ký 3 tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc chuyển đổi hơn 1,7ha đất rừng của dự án sang đất phi nông nghiệp để Chi cục Thuế tỉnh thu tiền sử dụng đất. Vì thế, ông Điệp nhận mình có một phần trách nhiệm trong sai phạm liên quan đến dự án Cửu Long Sơn Tự.

Tại toà, bị cáo Điệp còn khai, dự án này cũng được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hoà đồng ý về mặt chủ trương tại các cuộc họp trước đó liên quan đến dự án.

Phiên toà kết thúc lúc 17h chiều cùng ngày và ngày mai HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án Cửu Long Sơn tự.