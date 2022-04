Cựu cán bộ công an ở TPHCM nhận hàng trăm triệu đồng để ‘chạy án’

TPO - Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TP.Vinh đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều cuộc thanh, thiếu niên hẹn nhau tụ tập đua xe.

TPO - Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can là Giám đốc Công ty Vận tải Nam Anh và tài xế lái máy xúc vì đánh Phó Chủ tịch xã An Thượng vỡ đầu, gãy răng khi ngăn chặn san lấp đất.