Cuộc sống làm dâu hào môn của Linh Rin

TPO - Linh Rin, Phillip Nguyễn hủy lễ cưới ở Việt Nam do tình hình dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Hơn một tháng kể từ ngày là vợ chồng, hot girl, người mẫu Linh Rin vẫn chưa hết xúc động. Theo dự kiến, đám cưới Linh Rin - Phillip Nguyễn ở Việt Nam được tổ chức vào ngày 21/4 ở TPHCM. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu phức tạp trở lại, vợ chồng Linh Rin quyết định hủy lịch cưới.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Linh Rin cho biết hiện nay vợ chồng cô chưa quyết định sẽ dời ngày tổ chức tới khi nào, cần theo dõi tin tức về dịch bệnh sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, sau đó họ mới tính đến phương án tiếp theo.

Muốn lan tỏa niềm vui tới cộng đồng

"Ngay từ đầu, băn khoăn về tình hình dịch bệnh, vợ chồng tôi đã muốn tạm dừng tổ chức lễ cưới. Sau đó, chúng tôi được ba mẹ chồng góp ý, ủng hộ quyết định này nên cả hai không còn do dự nữa", Linh Rin nói.

Ngày cưới được hủy khá gấp nên vẫn có nhiều bạn bè của Linh Rin, Phillip ở nước ngoài đã tới Việt Nam. Với trường hợp này, vợ chồng Linh Rin luôn cố gắng tranh thủ dành thời gian dùng bữa cùng bạn bè, đưa bạn bè đi chơi và trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam.

Ngay sau khi quyết định hủy đám cưới, Linh Rin, Phillip chi 1,5 tỷ đồng hỗ trợ gia đình thuộc chính sách khó khăn, công nhân thất nghiệp trên địa bàn thành phố.

Linh Rin nói: "Việc thành duyên vợ chồng là niềm hạnh phúc của Linh và Phillip. Đây cũng là dịp ý nghĩa với gia đình nên vợ chồng tôi muốn lan tỏa niềm vui tới cộng đồng, mong rằng niềm vui của mình sẽ là niềm vui của nhiều người khác nữa. Khi ấy mới là trọn vẹn".

Khi được hỏi về cảm xúc sau một tháng làm dâu hào môn, Linh Rin trả lời ngắn gọn bằng hai từ "hạnh phúc".

Hot girl gốc Hà Nội cho biết cô đang sống tận hưởng từng phút giây ở hiện tại. Với Linh Rin, mỗi giây phút trôi qua, cô đều cảm nhận bản thân đã quá may mắn. "Cuộc sống đã ưu ái tôi và tình yêu này thật nhiều. Nhìn lại những bất đồng trước đây khi yêu nhau, tôi càng cảm thấy tình yêu này có ý nghĩa. Những bất đồng khi xưa chính là cung bậc đưa tình yêu này đến hồi kết trái".

Trân trọng từng phút giây ở hiện tại

Linh Rin cảm nhận rõ nét sự thay đổi của bản thân và đối phương khi cả hai đều hào hứng cho những kế hoạch tương lai. Ngoài ra, kể từ khi cưới chồng, Linh Rin thích vào bếp. Với cô, đây là sự thay đổi thú vị.

Về cơ bản, Linh Rin, Phillip Nguyễn không có nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Nói về kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật, Linh Rin cho biết cô và chồng đã lên kế hoạch cho việc này nhưng không quá vội. Cả hai sẽ dành thời gian nghiên cứu để chuẩn bị kỹ càng nhất.

Linh Rin (Ngô Phương Linh, sinh năm 1993) là người mẫu ảnh look book nổi tiếng ở Hà Nội. Cô từng giành ngôi vị quán quân chương trình The Look. Hot girl quê Hà Nội có nhan sắc nổi bật, vóc dáng cân đối. Cô theo đuổi lối sống healthy, tập trung vào chăm sóc sức khỏe, ăn xanh, sống sạch.

Phillip Nguyễn là doanh nhân, được biết đến là con trai ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tháng 8/2019, Phillip Nguyễn và Linh Rin công khai mối quan hệ. Cả hai thường xuyên đăng ảnh tình cảm bên nhau. Kể từ khi yêu, Linh Rin tập trung nghiên cứu và học hỏi về kinh doanh để hỗ trợ bạn trai. Cả hai đồng hành với nhau từ cuộc sống, công việc.