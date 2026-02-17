Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cuộc đua mặc đẹp mùng 1 Tết của các cặp đôi V-Biz: Tăng Thanh Hà giữ vững phong độ

Linh Nhi - Ảnh: FBNV
HHTO - Các nàng thơ V-Biz đều chọn áo dài để đi chúc Tết và Tăng Thanh Hà vẫn giữ vững phong độ có trang phục đón Tết vừa độc vừa sang.

snapinstapp149034749171259054770.jpg
snapinstapp326454956685995943259.jpg
snapinstapp426190883757906212927.jpg
snapinstapp814617831971072047764.jpg

Đã nhiều năm nay, netizen có thói quen chờ xem gia đình Tăng Thanh Hà mặc gì ngày Mùng 1 Tết. Ngọc nữ màn ảnh Việt cùng chồng thường mặc áo dài truyền thống chụp ảnh kỷ niệm ở trong căn biệt thự sang trọng. Dù chỉ mặc áo dài lụa đơn sắc với kiểu dáng suông, mỗi năm Tăng Thanh Hà lại chọn một màu khác nhau không hề trùng lặp.

ao-dai-1.jpg
ao-dai-8.jpg

Tết Bính Ngọ này, trong khi nhiều sao nữ V-Biz chuộng áo dài có màu tươi sáng như đỏ, hồng, trắng thì Tăng Thanh Hà lại tìm một lối đi riêng. Cô diện áo dài màu xanh rêu đậm, tông màu bị xếp vào nhóm màu trầm nhưng lại cực sang trọng.

ao-dai-7.jpg

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng chuẩn phong thái “nàng dâu hào môn” với bộ áo dài ren màu trắng ngà. Từ khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương, nàng hậu được khen ngày càng xinh tươi, rạng rỡ hơn trước.

ao-dai-2.jpg
ao-dai-3.jpg

Midu có lẽ là nàng dâu hào môn có trang phục đón Tết rực rỡ nhất năm nay. Bộ áo dài màu cam giúp cô càng thêm nổi bật, tươi tắn bên chồng. Chiếc túi trên tay Midu cùng món phụ kiện hình con ngựa cũng là điểm nhấn ấn tượng.

ao-dai-4.jpg

Á hậu Phương Anh lại chọn áo dài màu hồng nhạt với kiểu dáng đơn giản, rất hợp với hình ảnh nhẹ nhàng nền nã của cô. Hai vợ chồng nàng hậu còn có chi tiết cài áo đồng điệu.

ao-dai-6.jpg

Vợ chồng Bình An, Phương Nga đã đi lễ chùa đầu Xuân mới. Ngày thường, Phương Nga thường là “nóc nhà” đầy quyền uy trước Bình An nhưng Tết đến, nàng hậu dịu dàng đến lạ trong bộ áo dài kim sa dáng suông.

ao-dai-5.jpg

Salim và bé Pam siêu đáng yêu trong áo dài hồng đồng điệu. Áo dài hoạ tiết đính kim sa và lông vũ đang là xu hướng được nhiều cô gái yêu thích trong dịp Tết này.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
