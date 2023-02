Cuộc đua giữa Đức Phúc và Đen Vâu

TPO - Cùng ra mắt ngày 9/2, sản phẩm âm nhạc của Đức Phúc và Đen Vâu cạnh tranh trên cuộc đua giành Top 1 Trending YouTube.

Tính đến ngày 11/2, MV Em đồng ý do Đức Phúc kết hợp cùng 911 đạt Top 1 Trending YouTube. Đây là ca khúc song ngữ dựa trên bản gốc I Do của nhóm 911. Phần lời Việt và phối khí do nhạc sĩ Khắc Hưng đảm nhận.

Ra mắt dịp Valentine, sản phẩm âm nhạc của Đức Phúc nhanh chóng gây chú ý. Sau hai ngày đăng tải, Em đồng ý đạt 3,1 triệu lượt xem.

MV Em đồng ý ghi lại khoảnh khắn hẹn hò của các đôi tình nhân, kết hợp cùng màn cầu hôn lãng mạn. Với văn hóa Việt Nam, cầu hôn chưa được phổ biến. Theo chia sẻ của Đức Phúc, sản phẩm âm nhạc nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, phổ biển văn hóa cầu hôn đến nam giới Việt.

Dưới phần bình luận, MV của Đức Phúc được khen ngợi bởi nội dung bài hát, khung cảnh gợi lên sự lãng mạn.

"Tôi đã kết hôn, có con, khi nghe 911 và Đức Phúc hát, tôi cảm tưởng quay lại ngày tân hôn", "MV ngọt ngào chạm vào cảm xúc", "Dù MV có lượt xem cao hay không, tôi vẫn thấy đây là sản phẩm đáng xem và đầy chất trữ tình".

Một số khán giả cho rằng ca khúc của Đức Phúc viral nhờ cài cắm hình ảnh cảm động dịp Valentine. Ngoài ra, I do là ca khúc gần như để đời của 911, fan quen thuộc giai điệu bản nhạc, nay lại càng gây chú ý khi có phần lời Việt, sự xuất hiện của nhóm nhạc người Anh.

Đối trọng với Đức Phúc là sự trở lại của Đen Vâu với Luôn yêu đời. Không hẹn mà gặp, cả Đức Phúc và Đen Vâu đều chọn chủ đề tình yêu trong sản phẩm âm nhạc với. Nhưng với quán quân The Voice, đó là tình yêu đôi lứa, Đen Vâu lần này lan tỏa thông điệp tự yêu lấy cuộc sống sau ca khúc mang cảm hứng tình mẫu tử Mang tiền về cho mẹ.

Thành tích Top 2 Trending mảng Âm nhạc, đứng sau MV Em đồng ý của Đức Phúc được xem là bước lùi của Đen Vâu. Trước đây, sản phẩm âm nhạc của nam rapper gần như thống trị YouTube từ khi ra mắt. Với chênh lệch lượt xem 1,6 triệu view (Luôn yêu đời) và 3,1 triệu lượt xem (Em đồng ý), phần thắng tạm thời nghiêng về Đức Phúc.

Với Luôn yêu đời, Đen Vâu giữ cá tính âm nhạc với những câu rap mang tính so sánh, ẩn dụ. Song, thông điệp của ca khúc dễ hiểu, đơn giản và dễ chạm, nhất là qua câu hát "Tội gì mà không yêu lấy cuộc đời mình, bạn nhỉ?".

Sự khôn khéo của Đen Vâu là luôn lồng ghép những địa điểm, nhân vật đại chúng vào sản phẩm âm nhạc. Ở Bài này chill phết, Đen nhắc Sơn Tùng, H'Hen Niê, đến Luôn yêu đời, anh "chỉ đích danh" Phan Mạnh Quỳnh và Taylor Swift.

Ở phần bình luận, người nghe cảm nhận ca khúc của Đen Vâu mang tính đại chúng cao, nhất là thông điệp luôn yêu đời. Đây cũng là lần đầu rapper hạn chế tính "mainstream": "Lâu lắm rồi mới thấy Đen và các homie ngồi kể nhau nghe câu chuyện, dễ chịu, buồn vui đều có".

Chỉ mới hai ngày, cuộc đua giành Top Trending giữa Đức Phúc và Đen Vâu vẫn còn tiếp diễn. Nếu Đức Phúc có 911 để gây chú ý, những câu hát dễ chạm, cảm xúc cao, "nghe lâu mới thấm" lại là thế mạnh khó ai bì được với Đen Vâu.