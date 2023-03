Cuộc đời trượt dốc, khỏa thân đi trên đường phố của ngôi sao nhí

TPO - Từ ngôi sao trong mơ của nhiều cô gái, Amanda Bynes lao vào con đường nghiện ngập, ăn chơi trác táng và được giám định tâm thần. Hình ảnh "nữ hoàng phim teen" sụp đổ trong lòng người hâm mộ.

Theo truyền thông thế giới, bệnh tâm thần của Amanda Bynes không thuyên giảm. Mới nhất, cô bị bắt gặp khỏa thân đi trên đường phố. Hiện tại, Bynes đã nhập viện. Theo dự kiến, thời gian điều trị của cô kéo dài thêm một tuần. Nếu Bynes không có xu hướng hồi phục, có thể kéo dài tới 30 ngày.

Tình trạng hiện tại của Amanda Bynes khiến người hâm mộ tiếc nuối. Trước khi trở thành kẻ "thân tàn ma dại", Bynes là một trong những ngôi sao nhí được nhiều người yêu mến. Cô từng được dự đoán vụt sáng trong tương lai.

Khởi đầu sự nghiệp diễn xuất thuận lợi

Amanda Bynes sinh năm 1986 trong gia đình có bố mẹ đều làm nha sĩ. Cô lớn lên ở Hollywood nên từ nhỏ đã nuôi dưỡng niềm đam mê diễn xuất. Ngày nhỏ, Bynes bắt đầu thực hiện đam mê bằng các vai diễn trên sân khấu kịch Annie, The Secret Garden, The Music Man và The Sound of Music.

Vai diễn đưa tên tuổi Bynes được nhiều đạo diễn để mắt tới là vai cô bé 7 tuổi trong một TVC quảng cáo cho nhãn hàng kẹo nổi tiếng. Ba năm sau đó, Bynes được mời vào vai trong series hài Laugh Factory. Tới năm 1994, Bynes trở thành một phần không thể thiếu trong show truyền hình All That. Vai diễn của cô được đánh giá chân thật, gần gũi. Từ thời điểm này, Bynes là một trong những diễn viên nhí được yêu thích, giống Lindsay Lohan và Hilary Duff.

Có thể nói, con đường sự nghiệp của Amanda Bynes có khởi đầu suôn sẻ. Sau All That, Amanda Bynes được mời làm host cho show The Amanda - một chương trình có lượng người xem cao nổi bật thời điểm đó.

Ở tuổi 17, Amanda Bynes giành giải Kid's Choice Awards cho hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Nhờ giải thưởng này, Bynes nhận được vai trong những tác phẩm lớn như Big Fat Liar, What a girl wants. Ngoài ra, Bynes trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng.

Hình ảnh Amanda Bynes với bộ tóc vàng, làn da trắng, đôi mắt xanh, được coi là biểu tượng cho thế hệ tuổi teen nước Mỹ trong những năm 2000. Hầu hết dự án có Bynes góp mặt đều nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước. Từ đây, biệt danh "nữ hoàng phim teen" ra đời. Người hâm mộ cho rằng sức hút của Amanda Bynes không kém cạnh so với Lindsay Lohan và Hilary Duff, hai công chúa Disney thời điểm đó.

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Bynes bất ngờ tuyên bố cô giải nghệ. Theo lý do của nữ diễn viên, cô muốn tạm dừng sự nghiệp vì đã hết đam mê diễn xuất. Sau đó, Bynes chuyển qua kinh doanh thời trang nhưng nhanh chóng thất bại.

Kể từ sau khi ngừng hoạt động diễn xuất, Bynes được bắt gặp ăn chơi trác táng. Cô thường xuyên tụ tập cùng bạn bè để sử dụng chất kích thích. Cô lái xe quá tốc độ, gây tai nạn, đánh cắp quần áo ở cửa hàng. Hàng loạt bê bối của Bynes khiến người hâm mộ không còn nhận ra cô.

Từ Amanda Bynes mạnh mẽ, cá tính, nữ diễn viên trở nên bê tha, luôn xuất hiện với tình trạng tiều tụy. Có thông tin cho rằng Bynes bị trầm cảm nên tự hủy hoại bản thân.

Năm 2013, nữ diễn viên được giám định tâm thần. Cô bắt đầu chịu sự giám hộ của cha mẹ đẻ. Theo lời khuyên của bác sĩ, Bynes buộc phải sống cùng gia đình để có người trông coi. Được một thời gian ngắn, nữ diễn viên tái nghiện. Cô dọa giết cha mẹ đẻ nếu họ cố gắng trông giữ và ngăn cản cô.

Nhiều lần Bynes muốn thoát khỏi cuộc sống bê tha và tìm lại chính mình. Cô quay lại với việc chụp ảnh tạp chí và gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn, Amanda Bynes tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập.

Đỉnh điểm là việc Amanda Bynes khỏa thân đi ngoài đường. Cô xuất hiện trong trạng thái thiếu tỉnh táo và không làm chủ được bản thân. Theo truyền thông, cha mẹ của Bynes đã chấm dứt quyền giám hộ với cô vào năm 2022. Hiện chưa có thêm thông tin về việc ai sẽ tiếp tục là người giám hộ Bynes.

Tình trường phức tạp

Không chỉ có con đường sự nghiệp nhiều màu sắc, Bynes là ngôi sao có tình trường phức tạp. Năm 2003, 2004, Amanda Bynes yêu Nick Zano.

Năm 2006, Bynes vướng tin hẹn hò tài tử Channing Tatum khi cả hai cùng hợp tác trong Cô ấy là đàn ông. Thời điểm đó, cả hai không xác nhận thông tin trên nhưng tới năm 2018, trong một chương trình truyền hình, Channing Tatum nói: "Tôi yêu Bynes và mong cô ấy luôn sống tốt".

Năm 2008, Bynes hẹn hò Seth MacFarlane. Tới năm 2009, Amanda Bynes hẹn hò Doug Reinhardt. Một năm sau, cô vướng tin tình cảm với rapper Kid Cudi.

Năm 2020, Amanda Bynes công khai hẹn hò với Paul Michael. Cả hai đính hôn vào thời gian ngắn sau đó. Tới tháng 7/2022, cả hai đường ai nấy đi vì bất đồng quan điểm.

Từ cô gái được nhiều người yêu mến, là giấc mơ của tuổi teen một thời, Amanda Bynes giờ thân tàn ma dại, tiều tụy, nghiện ngập và phải nhập viện điều trị thần kinh. "Nữ hoàng phim teen" đã tự hủy hoại chính mình khiến người hâm mộ tiếc nuối.