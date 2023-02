Cùng sếp đến khách sạn ký hợp đồng, chồng 'đứng hình' thấy vợ trẻ đang làm điều kinh khủng này

TPO - Sáng 19/2, hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên và sinh viên trường Đại học Đồng Tháp tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV do báo Tiền Phong phối hợp trường tổ chức.

TPO - Trước thông tin phản ánh việc một phụ nữ bị ném bom xăng gây bỏng nặng xảy ra trước Tết Nguyên đán, song đến nay vẫn chưa có cơ quan nào vào cuộc xử lý, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Công an thị trấn đã nắm được vụ việc. Còn tại sao không báo cáo cho công an huyện thì phải chịu trách nhiệm".