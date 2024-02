'Cùng Gen G sống Xanh đi' của Panasonic truyền cảm hứng sống bền vững cho giới trẻ

TPO - Sáng nay (27/2), giá vàng SJC đã tăng mạnh lên mốc 79 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn cũng tăng tiến sát mốc 66 triệu đồng/lượng. Còn tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng trên 25.000 đồng/USD.

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.