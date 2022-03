Cùng Đoàn lớn lên là điều tuyệt vời nhất

“Tôi cảm thấy thật vinh dự và may mắn. Đây không chỉ là sự cố gắng của bản thân mà là khẳng định kết quả của cả tập thể Đoàn xã, nguồn cổ vũ động viên rất lớn để tôi tiếp tục học tập, lao động và cống hiến. Đây là động lực để lan tỏa lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Tôi cảm thấy thêm tự tin và vững vàng để đồng hành cùng tuổi trẻ xã nhà thi đua xây dựng quê hương. Cùng Đoàn lớn lên, đó điều tuyệt vời và thiêng liêng nhất”, Lô Thị Ngần, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) chia sẻ cảm xúc khi nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Năm 2020, Ngần được bầu làm Bí thư Đoàn xã Nghĩa Bình, đồng thời là đại biểu HĐND xã, Lô Thị Ngần đã tập trung vận động ĐVTN đóng góp ngày công trong quá trình giải phóng mặt bằng. Lực lượng trẻ trở thành “kênh tuyên truyền tại gia” để vận động cha mẹ mình hiến đất làm đường. Nhờ vậy, nhiều người dân đồng lòng ủng hộ hơn 600m2 đất xây dựng mố cầu và hàng nghìn m2 đất làm đường.

Mong muốn trẻ em có một không gian thoải mái nhất khi đọc sách, Lô Thị Ngần đã xây dựng mô hình thư viện xanh, tạo không gian học tập mới lạ, khơi dậy trong trẻ niềm đam mê đọc sách. Đến nay mô hình được nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

Năm 2021, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, Ngần đã có sáng kiến ứng dụng phần mềm OBS Studio chia sẻ dữ liệu vào sinh hoạt Đoàn. Theo đó, việc sử dụng phần mềm OBS Studio để tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Lô Thị Ngần, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) là cán bộ Đoàn tiêu biểu của tỉnh Nghệ An vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. Ngần là tấm gương sáng của tuổi trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An.