Cục Cảnh sát hình sự bóc gỡ đường dây tội phạm, thu lượng lớn súng đạn

TPO - Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào, cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an một số địa phương đã triệt phá thành công đường dây tội phạm, bắt giữ 16 đối tượng, thu 11 khẩu súng, 1.400 viên đạn.

Ngày 9/12, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen gửi Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Cục trong việc phối hợp, đấu tranh, bắt giữ 16 đối tượng liên quan đến các tội danh chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời ngăn chặn các âm mưu, hành vi phạm tội mang tính chuyên nghiệp, xâm hại đến tính mạng và sức khỏe của người dân. Cơ quan Công an đã thu giữ 11 khẩu súng, 1.400 viên đạn và nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án.

Nội dung Thư khen nêu rõ, với tinh thần chủ động, quyết liệt, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì và phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào, cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương, để triệt phá nhóm tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng khác. Việc này không chỉ giúp ngăn chặn các hoạt động phạm tội nguy hiểm, mà còn góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân.

Đây là chiến công xuất sắc, phản ánh sự mưu trí, sắc bén trong nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao của Cục Cảnh sát hình sự trong việc triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, và tội phạm sử dụng vũ khí gây án. Kết quả của chuyên án đã chứng tỏ sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương, đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hy vọng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu" - Thư khen của Trung tướng Nguyễn Văn Long nêu.