TP - Huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) hiện có hai Nghiệp đoàn nghề cá là An Hải và An Vĩnh (cấp xã theo đơn vị hành chính cũ). Ngày 15/9/2011, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải ra mắt – cũng chính là nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của cả nước được thành lập thí điểm. Gần một năm sau, ngày 25/7/2012 Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh cũng ra đời.