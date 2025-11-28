Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cú ngoặt sau 48 giờ đua vote Anh Trai Say Hi: Một Anh trai bứt tốc chóng mặt, có thể soán ngôi NEGAV?

Thiện Dư

HHTO - Sau 48 giờ đầu tiên, một Anh trai đã bứt tốc mạnh mẽ và hiện là "con tướng" có khả năng giành lại ngôi Quán quân từ NEGAV cao nhất.

Tính đến 11h00 ngày 28/11, tức chỉ sau 48 giờ đầu tiên, bảng xếp hạng bình chọn Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã có những biến động bất ngờ. Trong khi NEGAV vẫn giữ ngôi đầu với số phiếu vượt trội thì một Anh trai khác đang có dấu hiệu bứt phá ngoạn mục, vươn từ top 5 lên vị trí thứ 2 sau 48h.

Sau 2 ngày mở cổng bình chọn, Anh trai Buitruonglinh đã bứt phá thần tốc, từ vị trí Top 5 giờ đây "băng băng" lên hạng nhì chỉ sau NEGAV. Nếu so về lượt bình chọn, cả hai đang chênh lệch nhau khoảng 200.000 phiếu. Thế nhưng màn tăng tốc trong vòng 24h qua kể từ khi buitruonglinh tuyên bố "muốn thắng" trên fanpage đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, say mê dõi theo cuộc đua Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2 gay cấn.

img-1935.jpg
Từ Top 2, buitruonglinh vươn lên hạng 2 chỉ sau NEGAV.

Cú bứt tốc mạnh mẽ của buitruonglinh đã đẩy Vũ Cát Tường xuống vị trí thứ 3. Trong khi đó, bất chấp màn livestream thách thức chấn động tối qua của B Ray, Mason Nguyễn và CONGB vẫn đang vững vàng "trấn giữ" hai vị trí thứ 4 và 5 với nhịp tăng ổn định, không dễ để vượt qua. Bên cạnh quyết tâm all-in của 2 nghệ sĩ, thành tích này được duy trì còn nhờ sự ủng hộ của lượng lớn fan couple nhiệt huyết "đẩy thuyền" cho MasonB vì tương tác dễ thương giữa cả 2.

img-1932.jpg
Vũ Cát Tường tụt xuống hạng 3.
img-1936.jpg
MasonB vẫn trụ vững Top 5.

Tuy vậy, các vị trí cửa ngõ Top 5 vẫn có thể bị đổi chủ khi giờ đây, nhiều cộng đồng fan khác đã bắt đầu nhập cuộc. Tại vị trí thứ 6 và 7, B Ray và Sơn.K đã hoán đổi vị trí cho nhau. Sau màn livestream "tuyên chiến" với MasonB, tuyên bố tự "cày vote" và kêu gọi fan các FC khác ủng hộ, B Ray có thể là "biến số" lớn nhất với Top 5 trên chặng đua còn dài phía trước.

51441831612642792217279876002404-vert.jpg
B Ray và Sơn.K vẫn đang "lăm le" tiến vào Top 5.

Chỉ mới 2 ngày trôi qua và tình hình bình chọn thứ hạng Anh Trai "Say Hi" 2025 hứa hẹn sẽ có thêm những biến động bất ngờ khi các anh trai mạnh mẽ thể hiện thông điệp muốn chiến thắng. Các FC liên tục được "châm" thêm động lực để dốc lòng "bế" idol lên đỉnh. Tối thứ 7 tuần này sẽ công chiếu những tiết mục solo đầu tiên của 18 Anh trai và sau đó sẽ là phần thi nhóm. Đây sẽ là cơ hội để dàn Anh trai "bung" hết kỹ năng, show gu âm nhạc để thu hút thêm nhiều khán giả và lượt bình chọn, hướng đến "lễ tốt nghiệp" thành công với một slot trong đội hình xuất sắc nhất.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Thiện Dư
