Cư dân New City Thủ Thiêm căng băng rôn phản đối bị cắt nước giữa lúc phong tỏa

TPO - Trong khi chung cư đang bị phong toả vì có ca mắc COVID-19, Ban quản lý chung cư New City Thủ Thiêm lại cắt nước sinh hoạt khiến nhiều người bức xúc. Trong khi đó, ban quản lý nói rằng cư dân nợ phí quản lý nên ngừng cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ không tương xứng?

Nhiều cư dân chung cư New City Thủ Thiêm (số 17 đại lộ Mai Chí Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM) cho biết, họ đang rất bức xúc về việc bị cắt nước sinh hoạt. Nhiều cư dân đã in băng rôn và yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt và ban quản lý cấp nước. Việc cắt nước này xảy ra trong thời điểm chung cư New City vừa có ca nhiễm COVID-19 và đang bị phong toả. Theo một số cư dân New City, nguyên nhân các hộ bị cắt nước là do phản đối phí quản lý.

Khi cư dân ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư cam kết có trên 20 dịch vụ, tiện ích phục vụ cư dân như hồ bơi, sân tennis, tiệc nướng ngoài trời, sân bóng đá, phố đi bộ… nhưng chủ đầu tư liên tục tự ý cắt giảm các dịch vụ mà không có sự trao đổi, đồng ý của cư dân và hiện nay chỉ còn duy nhất hồ bơi hoạt động. Không những vậy, vấn đề an ninh không tốt, mất tài sản trong căn hộ, bảo vệ không hỗ trợ cư dân. Từ đó, cư dân nhận xét, giá dịch vụ 16.000 đồng/m2 là không tương xứng với chất lượng dịch vụ nên nhiều cư dân chỉ đóng 50% phí quản lý cho đến khi có đối thoại và hướng giải quyết.

Những hộ dân khác cũng cho rằng, trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, chủ đầu tư lại đơn phương cắt nước sinh hoạt của cư dân, khi mọi người phải ở nhà để thực hiện giãn cách xã hội là rất khó coi. Dù là tình hay lý thì việc cắt nước trong lúc này là đi ngược lại với nhân văn và đạo đức con người.

“Ban quản lý coi thường cư dân, tự ý cắt nước giữa lúc dịch bệnh, khiến cư dân vô cùng bức xúc. Trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn như hiện nay, thay vì cùng nhau san sẻ thì ban quản lý và chủ đầu tư lại thực hiện việc cắt nước sinh hoạt”, một cư dân New City cho biết.

Theo chia sẻ từ cư dân, ngày 22/6, Trưởng Ban quản lý chung cư New City có văn bản thông báo rằng nhiều hộ dân không thanh toán hoặc nợ một số phí hàng tháng, ảnh hưởng đến các dịch vụ đang vận hành tại chung cư.

Ban quản lý sẽ ngưng cung cấp dịch vụ với các hộ dân không đóng phí theo đúng thời hạn, tuy nhiên không thông tin danh sách cụ thể căn hộ nợ phí. Sau đó, vào ngày 22/6 và 2/7, một số cư dân của chung cư đã bị cắt nước sinh hoạt.

Trong đơn kiến nghị gửi đến UBND TP.Thủ Đức vào tháng 3/2021, khoảng 100 cư dân cho biết họ phải đối mặt với tình trạng mất nước gây ảnh hưởng lớn đến đời sống. UBND TP.Thủ Đức sau khi làm việc với chủ đầu tư và các bên liên quan đã phản hồi tới cư dân.

Cụ thể, chính quyền yêu cầu chủ đầu tư thỏa thuận với Công ty CP Cấp nước Thủ Đức lắp đặt tạm đồng hồ cấp nước bổ sung (100mm) từ tuyến ống nước trục đường Mai Chí Thọ để cấp thêm cho hai bể nước ngầm nhằm đảm bảo ổn định nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân tại chung cư.

Chung cư New City do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt làm chủ đầu tư. 1.328/1.330 căn hộ đã được bàn giao cho các hộ dân, sử dụng từ năm 2018. Ban quản lý được chủ đầu tư thuê cung cấp dịch vụ trước đây là CBRE, hiện nay là Anabuki.

Do nợ phí?

Theo ban quản lý chung cư New City, dự án hiện có hơn 5.000 cư dân đang sinh sống nhưng chưa có Ban quản trị. Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service đang quản lý vận hành với mức phí là 16.000 đồng/m2, mức phí này có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ và mức phí vẫn được duy trì đến nay chưa thay đổi tính từ năm 2018.

Ngày 2/7/2021 Ban quản lý chung cư New City đã tiến hành ngưng cung cấp nước lên một số căn hộ chưa thanh toán phí quản lý tính từ thời điểm 2019 đến nay, thậm chí có một số ít các căn chưa thanh toán tiền giữ xe sau rất nhiều văn bản thông báo nhắc phí cũng như các văn bản thông báo ngừng cung cấp dịch vụ nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho quỹ vận hành chung cư.

Hiện nay, Ban quản lý đã cung cấp nước trở lại lại cho các căn hộ đã hoàn tất thanh toán đầy đủ công nợ phí quản lý, phí gửi xe. Còn các căn chưa thanh toán 100% phần công nợ, Ban quản lý chưa cung ứng nước để đảm bảo sự công bằng.

Dự án New City Thủ Thiêm được chuyển đổi từ nhà tái định cư sang nhà thương mại tại khu tái định cư 38ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến nay, chưa có một quyết định nào của cơ quan chức năng cho phép chuyển dự án này từ tái định cư sang nhà ở thương mại mà mới chỉ được UBND TPHCM cho Công ty Thuận Việt tạm nộp số tiền sử dụng đất hơn 700 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến chủ đầu tư chưa được giao đất, từ đó chưa có pháp lý để thành lập Ban quản trị.