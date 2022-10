Cụ bà U90 ở Phú Quốc gần 20 năm 'cõng đơn' đi đòi đất

TPO - Gần 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Hạnh (84 tuổi, nguyên giáo viên ở Phú Quốc, Kiên Giang) vẫn mòn mỏi mang đơn "gõ cửa" khắp nơi, với mong muốn đòi lại mảnh đất của gia đình bị người khác chiếm dụng.

Đất mua có xác nhận của chính quyền

Theo đơn của bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1938, nguyên là giáo viên, trú tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc) gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang, ngày 20/4/1976, bà mua mảnh đất của bà Trần Thị Năm (trú tại ấp 2, xóm 1, Dương Đông, Phú Quốc) với diện tích khoảng 11.921 m2. Việc mua bán trên có xác nhận của khu phố, UBND thị trấn Dương Đông và chấp thuận của UBND huyện Phú Quốc ngày 8/6/1976 (nay là TP Phú Quốc).

Sau khi mua mảnh đất trên, bà Hạnh tiếp tục trồng cây và hoa màu để bán lấy tiền sinh hoạt cho gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2003, bà Hạnh phát hiện mảnh đất của gia đình bị bà N.T.P. (cùng trú tại Dương Đông) chiếm dụng.

Ngày 27/3/2003, bà đã làm đơn khiếu nại gửi lên UBND huyện Phú Quốc về việc bà P. chiếm đất của gia đình bà. Tuy nhiên, khi đơn khiếu nại của bà Hạnh chưa được giải quyết thì ngày 1/9/2003, UBND huyện Phú Quốc đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà P. với diện tích 11.921 m2.

Bà Hạnh cho rằng, quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà P. có nhiều khuất tất nên bà Hạnh đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ bà Hạnh cung cấp, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang có giấy xác nhận thụ lý điều tra vụ án, trong đó có nội dung: “Khi bà N.T.P. và bà Hạnh đang tranh chấp đất, chính quyền thị trấn Dương Đông giải quyết chưa xong mà địa chính lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà P., nên cơ quan điều tra thấy rằng việc cấp giấy tờ cho bà P. là không có căn cứ, cơ sở.., do đó, cơ quan An ninh điều tra xác nhận để các ngành chức năng xem xét, giải quyết cho bà Hạnh.

Thu hồi, rồi lại công nhận

Sau nhiều năm bà Hạnh kiên trì khiếu nại, ngày 24/5/2006, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đã ban hành quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc thu hồi quyết định số 1337/QĐ-UB ngày 29/8/2003 của UBND huyện Phú Quốc về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà P.

Lý do thu hồi được UBND huyện đưa ra là, đất đang tranh chấp nhưng vẫn Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nguồn gốc đất và quá trình sử dụng chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, ngày 5/10/2007, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc lại ra quyết định số 1753/QĐ-UBND về việc “thu hồi quyết định số 1087/QĐ-UBND nêu trên với lý do “sai về thể thức văn bản”.

Sự việc lại tiếp tục “trôi” qua gần 1 năm, đến ngày 14/8/2008, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc ban hành tiếp văn bản giải quyết đơn khiếu nại của bà P. trong đó quyết định: “Công nhận quyết định số 1337/QĐ-UB ngày 29/8/2003 của UBND huyện Phú Quốc về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà P.

Trong khi trước đó, UBND huyện Phú Quốc đã nêu rõ: “Trong quá trình thẩm tra, xác minh Phòng Tài nguyên - Môi trường xét thấy việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà P. trong khi đã có phát sinh tranh chấp là chưa phù hợp với pháp luật và việc kê khai nguồn gốc đất của bà P. không đúng với thực tế”.

Không đồng ý với quyết định này, bà Hạnh liên tục làm đơn gửi các cơ quan chức năng của huyện Phú Quốc nhưng vẫn không được giải quyết. Cực chẳng đã, bà Hạnh đã gửi đơn kiện đến tòa án để buộc UBND huyện Phú Quốc phải ban hành văn bản giải quyết khiếu nại cho bà. Đến ngày 3/8/2016, TAND huyện Phú Quốc ra quyết định buộc Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc không thực hiện, khiến TAND huyện phải ra quyết số 02/2016/QĐ-THAHC buộc Chủ tịch UBND huyện phải thi hành bản án.

Từ đó đến nay vụ việc của bà Hạnh vẫn “giậm chân tại chỗ”, nên mới đây, bà Hạnh lại tiếp tục làm đơn gửi TAND tỉnh Kiên Giang để yêu cầu giải quyết việc: “Tranh chấp về quyền sử dụng đất và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Vụ việc hiện đã được TAND tỉnh Kiên Giang ra thông báo thụ lý và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới đây.

Gần 20 năm ‘cõng’ đơn đi đòi đất, bà Hạnh mong muốn TAND tỉnh Kiên Giang sẽ sớm đưa vụ việc ra xét xử một cách công minh, trả lại công bằng cho gia đình bà.