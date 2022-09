CSGT Vĩnh Phúc dẹp 'ma men, hung thần xa lộ'

TPO - Sau 2 tháng thực hiện kế hoạch về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm, số tiền gần 15 tỷ đồng.

Cụ thể, sau 2 tháng thực hiện kế hoạch về cao điểm, lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai quyết liệt, nghiêm túc theo Kế hoạch số 299 của Bộ Công an và Kế hoạch số 321 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng CSGT, công an các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch tuần tra kiểm soát.

Trong đó, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây mất TTATGT như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; vi phạm tốc độ; cơi nới thành, thùng xe; chở hàng quá trọng tải, quá khổ...

Kết quả sau 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt hơn 11.000 trường hợp, với số tiền gần 15 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2.000 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 900 trường hợp. Trong đó, riêng chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn là 874 trường hợp; vi phạm tốc độ 20 trường hợp; vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ trên đường bộ hơn 702 phương tiện.

Ngoài ra, 948 trường hợp là chủ tàu, lái tàu, các bến phà, bến đò và người dân tham gia giao thông Ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa.

Lực lượng CSGT cũng tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa, không xếp hàng vượt quá trọng lượng cho phép của phương tiện tại 56 bến thủy nội địa; Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đã phát hiện, xử lý 35 vụ việc liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy, gian lận thương mại, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác trái phép khoáng sản. Thu giữ vật nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về TTATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Theo đó, đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp Luật Giao thông đường bộ, công tác đảm bảo TTATGT và các nội dung công tác trọng tâm trong đợt cao điểm 15 buổi tại các trường học, công ty, hội nghị và khu dân cư với hơn 3.200 lượt người tham dự.

Tổ chức ký cam kết đối với 1.102 nhà hàng, quán ăn, yêu cầu nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia. Tuyên truyền, vận động 322 doanh nghiệp, 193 nhà máy, 401 chủ bến bãi, 248 xưởng sửa chữa ô tô, xưởng cơ khí và hơn 3.000 cá nhân chở hàng hóa chở đúng tải trọng xe, không cơi nới thùng xe, tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt.