CSGT toàn quốc mở cao điểm dịp 30/4-1/5

TPO - Bị cáo Phạm Văn Cung, cựu trụ trì chùa Phước Quang khai do lâm vào cảnh nợ nần nên đã nghĩ ra nhiều chiêu để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân và "móc túi" các nhà hảo tâm, như mỗi lần có đoàn từ thiện đến thăm, Cung cho những trẻ em nghèo bên ngoài vào, mặc đồng phục trung tâm...

TPO - HĐXX đã tuyên phạt hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh tổng cộng 10 năm tù do sai phạm trong quản lý đất đai khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hoà.

Một cựu cán bộ của PC03 Công an TP HCM đã thành lập 47 pháp nhân, nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ có trị giá tính thuế trên 190 tỉ đồng.

TP - Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô gần 88.000 tỷ đồng do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TPHCM) cầm đầu.