CSGT Hà Nội nói gì về ‘Tuấn Phò mã’ chuyên can thiệp vi phạm?

TPO - Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Hiện, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh với những hành vi cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an”.