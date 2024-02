Công ty Việt Hàn chính thức thay đổi tên công ty, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu

Nhằm nâng tầm thương hiệu với chiến lược và định vị mới, bước sang năm 2024, VIET HAN TADAMA.,JSC - Công ty cổ phần Sản xuất và Phát triển Thương mại Việt Hàn chính thức công bố thay đổi tên công ty, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

Sau 6 năm không ngừng nỗ lực kể từ khi thành lập (2018 - 2024), từ một nhà máy mới thành lập bắt đầu chập chững từ con số 0 trong ngành Dây và Cáp, trải qua khó khăn của đại dịch Covid và bị ảnh hưởng từ nền kinh tế suy thoái thế giới, với quyết tâm khát khao khởi nghiệp của những con người trẻ, Việt Hàn đã trưởng thành lớn mạnh, tự tin xây dựng hệ thống bán hàng trên khắp cả nước, phát triển hợp tác song phương với các đối tác FDI, đột phá đưa ra những sản phẩm mới mà tiêu biểu là sản phẩm dây điện chống cháy.

Kể từ ngày 1/1/2024, Công ty VIET HAN TADAMA.,JSC - Công ty cổ phần Sản xuất và Phát triển Thương mại Việt Hàn chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn.

Theo đó, Lĩnh vực hoạt động của công ty vẫn tập trung vào Sản xuất, thương mại các sản phẩm dây cáp mạng, dây tín hiệu, dây điện dân dụng, đèn led dây, dây đồng mạ thiếc, đèn trang trí. Công ty có Tầm nhìn trở thành nhà máy sản xuất công nghệ cao tạo ra các sản phẩm chất lượng quốc tế trong lĩnh vực dây cáp mạng và dây điện. Không ngừng phát triển, tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu từ đó thúc đẩy đất nước đi lên trong xu hướng hội nhập hợp tác quốc tế. Sứ mệnh luôn đổi mới, nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mang tính giải pháp phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực truyền dẫn công nghệ và năng lượng điện. Góp phần tạo cuộc sống an toàn cho các gia đình. Giá trị cốt lõi của công ty là “Đoàn kết - Sáng tạo - Tận tâm - Trách nhiệm - Đột phá.”

Việt Hàn đổi mới và nâng cấp nhận diện thương hiệu để phù hợp với chiến lược và quy mô hiện tại, mở màn cho những bước tiến mới

Việt Hàn lấy biểu tượng là 3 chữ H kết nối thành hình lục giác thể hiện sự phát triển bền vững trường tồn - biểu trưng cho tính bền chặt, vững chãi và kiên định của thương hiệu trong tương lai. Sự đan xen của từng cạnh của lục giác thể hiện chữ V cách điệu mang tính hài hòa, khéo léo, “khách hàng là trung tâm” luôn là kim chỉ nam trong quá trình phục vụ khách hàng của Việt Hàn.

Hình dạng logo được liên tưởng cách điệu của tổ ong – hình ảnh “hoàn hảo của thiên nhiên”- logo hướng tới sự mở rộng, gắn kết và cùng chung tay xây dựng thương hiệu phát triển mạnh mẽ của Việt Hàn.

Chữ " VIETHAN" được thể hiện dạng font chữ mạnh mẽ, đậm nét mang đến cảm giác vững chãi, được thiết kế font chữ không chân mang phong cách của những thập niên 1920 và 1930 xen lẫn hơi hướng của chữ hiện đại với ý nghĩa luôn ghi nhớ quãng đường xây dựng, khó khăn đã đi và luôn hướng đến sự phát triển, phía các góc của chữ đều được hơi bo tròn, mềm mại, dẻo dai thể hiện tính chất lĩnh vực sản xuất Dây và Cáp.

Màu cam được xuất hiện là tông màu chính của logo thể hiện sức trẻ, năng động , sáng tạo, ý chí quyết tâm khởi nghiệp thành công của những con người trẻ với sứ mệnh cung cấp những sản phẩm chất lượng tới tay người Việt. Màu cam còn là màu thể hiện sự khí thế, tươi vui, năng lượng như luồng sinh khí luôn dồi dào giúp thương hiệu vươn tầm quốc tế.

Slogan An tâm – An toàn – An phát sẽ vẫn xuất hiện trong bố cục hình ảnh của Việt Hàn, vị trí được đặt phù hợp khi đưa vào thiết kế như giá trị xuyên suốt của thương hiệu. An tâm lựa chọn, An toàn sử dụng, An phát trọn đời.

Bộ nhận diện thương hiệu thể hiện rõ nét tính cách “đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế”

Bộ nhận diện được thực hiện một cách bài bản và có đầu tư kỹ lưỡng, là thành quả sau một năm dài chuẩn bị của các chuyên gia, nhà tư vấn hàng đầu về chiến lược và thương hiệu đã hợp tác cùng với Việt Hàn. Ngôn ngữ thiết kế mới của Việt Hàn là sự đột phá mạnh mẽ, góc cạnh, thể hiện các khía cạnh cốt lõi của thương hiệu: Giá trị chất lượng với bước tiến mới, và khát vọng vươn tới toàn cầu.

Với các sản phẩm, ấn phẩm có tên công ty, logo cũ vẫn còn hiệu lực và sẽ được thay thế dần. Logo mới sẽ tự động có hiệu lực với tất cả các hợp đồng, văn bản, trang thông tin điện tử và sản phẩm thuộc thương hiệu Việt Hàn. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của công ty không thay đổi.

Việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu sẽ mở đầu cho chiến lược phát triển mới nhằm đưa thương hiệu của Việt Hàn lên tầm cao mới, tạo dấu ấn rõ ràng về thương hiệu cho khách hàng và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Với ý nghĩa này, Việt Hàn hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác từ Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời gian tới.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ

Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn

Trụ sở chính: Lô 5 Cụm Công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Hotline: (+84) 922.010.686

Website: viethandvh@gmail.com