Công ty vận hành chuỗi siêu thị BRGMart nhận giấy khen trong phong trào 'Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024'

Công ty TNHH Xuất – Nhập Khẩu và Bán Lẻ Hàng Tiêu Dùng Hà Nội (HCRC) vừa vinh dự được nhận giấy khen trong phong trào “Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024”, ghi nhận những nỗ lực của công ty HCRC trong việc triển khai và duy trì hiệu quả mô hình “Cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, xây dựng một môi trường làm việc an toàn văn minh cho gần 800 cán bộ nhân viên.

Liên tục góp mặt trong Top 10 Nhà Bán Lẻ Uy Tín Nhất Việt Nam, công ty HCRC hiện đang vận hành chuỗi siêu thị BRGMart/Haprofood tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Với mục tiêu trở thành kênh phân phối bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, công ty HCRC đang không ngừng mở rộng hệ thống, đổi mới danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và cam kết cung cấp hàng hóa phong phú, chất lượng cao, minh bạch nguồn gốc, giá cả hợp lý, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm thuận tiện và văn minh cho người tiêu dùng. Đồng thời, với thông điệp “Chia sẻ cơ hội – Đồng hành phát triển”, hệ thống siêu thị BRGMart/Haprofood của công ty HCRC hiện đang hợp tác chặt chẽ cùng rất nhiều các nhà cung cấp trong nước để quảng bá, tiêu thụ và phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm như các chương trình thúc đẩy tiêu thụ nông sản đặc sản nổi tiếng từ chương trình quốc gia OCOP, các sản phẩm của hội viên Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE), cùng các chương trình bán hàng không lợi nhuận, tháng khuyến mại quốc gia và Hà Nội, tham gia tích cực vào các dự án trái cây sạch, khẳng định cam kết trong việc cung cấp trái cây an toàn, chất lượng và xây dựng thương hiệu uy tín trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, công ty HCRC còn tích cực tham gia các công tác an sinh xã hội cũng như các chương trình thiện nguyện như triển khai dự trữ và cung ứng đầy đủ các sản phẩm hàng hóa thiết yếu tới người dân với mức giá bình ổn trong giai đoạn dịch Covid, chương trình “Siêu thị 0 đồng” cung ứng 77.000 suất hàng hóa thiết yếu đến người lao động bị ảnh hưởng do dịch, “Ngày hội Tiêu dùng Thông minh” nhằm khuyến khích tiêu dùng hàng Việt, hạn chế rác thải nhựa, túi nilon, góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững cho cộng đồng… P.V