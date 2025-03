Công ty quản lý các Anh trai say hi lên tiếng về văn bản xuyên tạc tiêu ngữ

TPO - Văn bản xuất hiện trong buổi chiếu phim "Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng" bị lên án gay gắt vì xuyên tạc phần tiêu ngữ thành "Độc lập - Tự do - Hé lộ tí thôi". Chiều 10/3, công ty có logo xuất hiện trong văn bản lên tiếng về sự việc.

Sáng 10/3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh biên bản có tiêu đề "Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm", xuất hiện tại một buổi chiếu phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng.

Văn bản này bị lên án gay gắt vì xuyên tạc phần tiêu ngữ thành "Độc lập - Tự do - Hé lộ tí thôi". Đầu văn bản in logo của Công ty Nomad Management Vietnam (công ty quản lý các nghệ sĩ của show Anh trai say hi).

Chiều 10/3, Nomad Management Vietnam ra thông báo chính thức về sự việc. Công ty này khẳng định không liên quan đến hình ảnh văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội.

"Gần đây, trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội xuất hiện một văn bản có tiêu đề Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm, trong đó hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp (logo) bị cắt ghép vào một cách trái phép. Chúng tôi khẳng định rằng văn bản nêu trên không xuất phát từ doanh nghiệp. Hình ảnh thương hiệu NOMAD đã bị sử dụng mà không có sự đồng ý hoặc cấp phép", công ty lên tiếng.

Đại diện công ty cho biết đang làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ bức xúc, đòi cá nhân hoặc tập thể soạn biên bản phải đứng ra chịu trách nhiệm về hành động thiếu hiểu biết.

Phim Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng ghi lại câu chuyện của 30 anh trai trong chương trình Anh trai say hi. Trước khi phim ra mắt, chương trình tổ chức thành công 4 đêm nhạc tại TPHCM và Hà Nội.

Mỗi đêm nhạc thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Tuy nhiên, sự kiện cũng gây tranh cãi liên quan đến khâu tổ chức, phát ngôn của nghệ sĩ và cách thống kê lượng người xem.