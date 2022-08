Công ty In ấn 2H chuyên in UV, in kỹ thuật số giá rẻ tại TPHCM

Công Ty In Ấn Quảng Cáo 2H là một trong những địa chỉ in ấn uy tín. Chuyên nhận in UV, in kỹ thuật số theo yêu cầu của khách hàng với mức chi phí đầu tư hợp lý và tiết kiệm. Đơn vị đã hoàn thành rất nhiều bản in đạt chất lượng cao, hoàn thiện, làm hài lòng mọi đối tượng khách hàng, kể cả những vị khách hàng khó tính nhất.

Công Ty In Ấn 2H - Đơn vị in UV, in kỹ thuật số chuyên nghiệp

Công Ty In Ấn 2H là cơ sở in ấn uy tín, chuyên nghiệp nhất hiện nay. Đơn vị này nhận in UV, in kỹ thuật số công nghệ cao theo yêu cầu của khách hàng. Với sự đa dạng trong loại hình dịch vụ, quý khách có thể thoải mái lựa chọn hình thức in ấn phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Theo ông Nguyễn Đức Hiệp - CEO Giám đốc điều hành của Công Ty In Ấn Quảng Cáo 2H chia sẻ: “Không chỉ cung cấp đa dạng dịch vụ, đơn vị In Ấn 2H còn đầu tư vào hệ thống máy móc. Chúng tôi nhập khẩu các loại máy in hiện đại nhất từ Nhật Bản và các nước châu Âu. Đảm bảo khả năng gia công bản in nhanh chóng với độ chính xác cao, hoàn thiện trong từng chi tiết thiết kế của sản phẩm.”.

Bên cạnh đó, công ty còn sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề. Nhân sự được đào tạo bài bản và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực in ấn. Do đó, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về năng lực chuyên môn của chúng tôi.

Đặc biệt, đơn vị In Ấn Quảng Cáo 2H còn xây dựng nhà xưởng quy mô lớn. Bên trong xưởng in được trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại, có thể gia công bản in một cách nhanh chóng, không giới hạn số lượng.

Ngoài ra, đơn vị In Ấn Quảng Cáo 2H còn cung cấp dịch vụ in UV, in kỹ thuật số với mức phí rất cạnh tranh và hợp lý. Với yếu tố này, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí đầu tư cho hạng mục in ấn quảng cáo một cách tối đa và hiệu quả.

Các dịch vụ in ấn công nghệ cao của đơn vị In Ấn Quảng Cáo 2H

Công Ty In Ấn Quảng Cáo 2H cung cấp trên thị trường nhiều dịch vụ in ấn để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn, ví dụ như:

1. In kỹ thuật số

Với hạng mục in kỹ thuật số, công ty cung cấp các dịch vụ như:

- In Hiflex

- In Decal

- In PP

- In Backlit Film

- In Canvas

2. In UV

Trong lĩnh vực in UV công nghệ cao, Công Ty In Ấn 2H cung cấp dịch vụ:

- In Bạt UV

- In UV Decal

- In PP UV

- In UV Vải

- In UV trên Giấy dán tường

- In UV trên Backlit Film

Lợi ích khi đặt in UV, in kỹ thuật số tại Công Ty In Ấn 2H

Khi đặt in UV, in kỹ thuật số tại đơn vị In Ấn Quảng Cáo 2H, khách hàng sẽ được cung cấp một số dịch vụ tiện ích như:

- Tư vấn miễn phí về các dịch vụ in ấn hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.

- Hỗ trợ vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, thời gian giao - nhận hàng hóa nhanh chóng, quy trình đơn giản.

- Hỗ trợ đổi trả sản phẩm lỗi một cách nhanh chóng, không phát sinh thêm chi phí.

- Đặt in với số lượng càng lớn sẽ được hưởng mức chiết khấu càng cao, giúp tiết kiệm chi phí gia công hiệu quả.

- Thời gian gia công nhanh chóng, cam kết trả hàng trong vòng 2h kể từ khi tiếp nhận đơn hàng của quý khách.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO 2H

- Hotline: 0779.102.202

- Email: inanquangcao2h@gmail.com

- Website: http://inan2h.vn/

- Chi Nhánh 1: 55 Đường 4, Khu Đô Thị Vạn Phúc , P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Chi Nhánh 2: 1A Đào Trinh Nhất, Phường Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Chi Nhánh 3: 168/6 Vĩnh Phú 32, Thuận An, Bình Dương