Công ty Du lịch xâm hại di tích, địa phương lúng túng xử lý

TPO - Thời gian qua, Công ty Cổ phần du lịch An Giang thực hiện các dự án, công trình tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang theo kiểu “tiền trảm hậu tấu”, làm trước hợp thức hoá thủ tục sau gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, sai phạm tại Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo và Điểm du lịch Đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn) đến nay vẫn “chờ” UBND tỉnh An Giang xử lý.

Đồi Tức Dụp (thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là Khu di tích lịch sử kháng chiến cấp quốc gia, có địa hình tự nhiên hiểm trở với hang động sâu bên trong ngọn đồi cao khoảng 300m, được cấu tạo từ nhiều tảng đá granite dựng đứng. Trước đây, UBND tỉnh An Giang đã giao cho Công ty Cổ phần du lịch An Giang quản lý, khai thác.

Tuy nhiên vào đầu năm 2022, công ty này đã xây dựng hàng loạt những hạng mục, công trình không xin phép hồ sơ xây dựng.

Cụ thể, công ty đã cải tạo các hạng mục phụ trợ nằm bên ngoài Đồi Tức Dụp như: 2 căn nhà gỗ bán đồ lưu niệm; văn phòng làm việc; phòng bán vé;...

Đồng thời, cải tạo Nhà trưng bày truyền thống nằm bên ngoài Đồi Tức Dụp và bổ sung thêm các hiện vật gồm: 48 khẩu súng, pháo các loại; đưa vào trưng bày xe tăng, xe Zip; cải tạo nhà Sa bàn thành nhà chiếu phim tư liệu.

Riêng, các hang di tích Đồi Tức Dụp, được công ty làm thêm cầu thang, lan can liên thông vào các hang tại một số hang đá "Hội trường C6", "Cơ quan Tỉnh ủy"...Thêm nữa, nhiều đoạn lối đi trong các hang được san lấp bằng phẳng, lát đá, tráng xi măng; nhiều đoạn đường trong các hang còn được lót sạp bằng khung sắt; những chiếc cầu bằng sắt, có tay vịn lan can cũng bằng sắt và được sơn nhiều màu sắc không phù hợp.

Ngoài ra, tại “Hội trường C6", công ty còn cải tạo mô hình cảnh cán bộ, chiến sĩ hội họp (tượng composite), cờ Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Các tượng cán bộ, chiến sĩ mặc trang phục bộ đội, đầu đội nón tay bèo in tên khu du lịch Đồi Tức Dụp. Lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng ở lối đi vào hang.

Theo ông Đào Sĩ Tuấn - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL An Giang, qua kiểm tra công ty có cải tạo một số hạng mục trong Khu di tích Đồi Tức Dụp nhưng không báo với cơ quan Nhà nước. Tại điểm Đồi Tức Dụp cũng có một số hạng mục do doanh nghiệp tự ý thay đổi. Những bộ sạp bằng gỗ trước đây lâu ngày bị mục nên họ thay thế bằng sắt không gỉ; đường đi lên họ làm thêm tay vịn lan can.

Sở VH,TT&DL An Giang đề xuất xử lý, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp.

"Sở thống nhất với địa phương kiến nghị tỉnh xem xét xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, việc thay đổi các chất liệu xây dựng chúng tôi kiến nghị giữ lại và thay đổi màu sơn thành màu gỗ cho phù hợp; mô hình tượng chiến sĩ cái nào phù hợp thì chúng tôi đề nghị đưa ra trưng bày; còn những vấn đề nhỏ khác tuỳ theo điều kiện mà yêu cầu công ty khắc phục” – ông Tuấn thông tin.

Chưa được công nhận điểm du lịch đã bán vé thu tiền

Còn tại điểm tham quan điện mặt trời An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cũng thuộc Công ty Cổ phần du lịch An Giang. Trước đó, theo phản ánh của người dân dù chưa được công nhận là điểm du lịch nhưng điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo vẫn bán vé, đón khách du lịch; thậm chí tăng giá vé liên tục trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Tuấn cho biết, điểm điện mặt trời An Hảo không phải là điểm du lịch. Trước đây, công ty xin trở thành điểm du lịch để hoạt động theo Luật Du lịch. Nhưng sau này đơn vị lại xin trở thành điểm tham quan, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, không bán vé vào cổng, chỉ thu phí khi du khách sử dụng dịch vụ.

Hai vụ việc trên chưa được xử lý thì, Công ty Cổ phần du lịch An Giang lại tiếp tục thi công sân đua bò “chui” hơn 20.000m2 trên đất nông nghiệp (ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên).

Qua kiểm tra, đoàn công tác của Sở VHTT&DL tỉnh An Giang xác định, Công ty Cổ phần du lịch An Giang đã triển khai thi công công trình sân đua bò nằm ven rừng tràm Trà Sư, mặt tiếp giáp với kênh Trà Sư với hiện trạng có biến động tôn cao hạ thấp, làm biến dạng địa hình đất nông nghiệp. Đồng thời kết luận, vị trí triển khai dự án thuộc đất nông nghiệp của người dân, nằm ngoài phạm vi quản lý và bảo vệ rừng; không thuộc phạm vi công nhận điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Tịnh Biên.

"Dự án sân đua bò này thật ra chưa có chủ trương để xây dựng, mà nó là đất nông nghiệp do công ty đã hợp đồng chuyển nhượng lại của các hộ dân nhưng chưa sang tên”, ông Tuấn nói.

Phóng viên đặt vấn đề, An Giang là một tỉnh có tiềm năng về du lịch lớn. Tuy nhiên, việc để một công ty xảy nhiều vụ sai phạm trong các dự án kiểu “làm trước, xin sau” liệu có tạo tiền lệ xấu cho các công ty khác nếu đầu tư vào An Giang sau này?

Ông Tuấn cho biết, Sở cũng đã có kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh chấn chỉnh việc doanh nghiệp cứ làm trước rồi xin chủ trương sau. Đồng thời, doanh nghiệp cũng hứa sẽ không để xảy ra tình trạng tương tự như thế nữa. Hiện, 3 sai phạm nêu trên vẫn đang chờ UBND tỉnh An Giang xử lý.